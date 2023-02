Ismét meghirdette országos versenyét a madarak és fák napja alkalmából a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A megmérettetés célja az, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a természet iránt érdeklődő diákoknak, akik az iskolai órákon, szakkörökön, erdei iskolákban és a természetjárás során szerzett tudásukat szeretnék összemérni az ország más részein élő tanulókkal.

A nagy hagyományokkal rendelkező tudáspróbán már miskolci iskolák is szépen szerepeltek. 2018-ban a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium csapata bejutott az országos döntőbe.

„A madarak és fák napja több mint százéves múltra visszatekintő jeles nap Magyarországon, amelyet minden évben május 10-én ünneplünk. Az első madarak és fák napját a kor neves ornitológusa, Chernel István szervezte 1902-ben. A jeles nap célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára” – írja közleményében az MME.

Tehetséggondozó céllal

– Az elmúlt években a világjárvány megtörte a neves verseny huszonhét éves hagyományát. Idén azonban újra meghirdetjük azt, amelyre 10–14 éves, 5–8. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezhetnek 2023. március 10-ig, az egyesület honlapján kitöltött űrlap segítségével – hívta fel a figyelmet Orbán Zoltán, az MME szóvivője. – Tehetségfelismerő és -gondozó, illetve pályaorientációs szerepe is van a rendezvénynek. Magam is ilyen versenyeken sajátítottam el a tudásom egy részét, amit a szakmámban máig használok. Azok az iskolások, akik beneveznek, később eljönnek az egyesületünk gyűrűzőtáboraiba is. Bizonyos ismeretanyagok kapcsán akár az egyetemi szintet is meghaladó műveltségre lehet szert tenni itt. A tudáspróba témája 2023-ban az év fajai lesznek, a Duna–Ipoly Nemzeti Park ismerete és madárhang-felismerés. A területi forduló március 31-én lesz, Miskolcon 10 órától a jezsuita gimnáziumban. A területi fordulón iskolánként egy csapat vehet részt, és egy csapat csak egy területi helyszínre jelentkezhet. A részvétel ingyenes.

Borsod-Abaúj-Zemplén területi koordinátora Bobcsákné Berzi Ibolya, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium földrajz–biológia szakos tanára, a Szent Erzsébet Leánykollégium vezetője, akit a [email protected] címen lehet keresni a verseny kapcsán.

A területi fordulókon első helyezést elérő csapatok továbbjutnak az országos döntőbe, amelyet Budapesten május 12-én rendeznek. Az országos első helyezett csapat minden tagja jó minőségű távcsövet kap ajándékba – tudtuk meg.