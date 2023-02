Huszonöt éves a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium dráma tagozata. Az évforduló alkalmából ünnepi gálaműsort rendez az intézmény a Művészetek Házában február 17-én, pénteken délután 5 órától. A műsorban olyan neves színészek és énekesek szerepelnek, akik egykor zrínyis diákok voltak, de a gimnázium jelenlegi dráma tagozatos tanulói is színpadra lépnek.

dr. Lukácsné Eisner Éva

Fotós: Bujdos Tibor

Meghatóak lesznek ezek a pillanatok dr. Lukácsné Eisner Éva számára, hiszen annak idején ő alapította a dráma tagozatot, azóta is a vezetője, tanára.

Így született

– Valamikor nagyon régen működött egy önképzőkör a Zrínyiben – idézte fel a pedagógus. – Az önképzőkörös diákokkal végzett munkából fejlődött ki aztán a tagozat. Kovácsné Szegedi Ildikóval, a Zrínyi akkori igazgatónőjével ellátogattunk budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumba, ahol sok tapasztalatot szereztünk a dráma tagozat működéséről. A régióban ugyanis nem volt még ilyen jellegű képzés. Már az első évben teljes csoportot tudtunk indítani, aztán nagyon megugrott az érdeklődők száma. Szerencsére most is sok olyan diák van, akiket komolyan érdekel a színjáték, a színművészet, a színház. Tudják, hogy a tagozaton tanultak nem csupán a színházi pályát választóknak válnak hasznukra, az élet minden területén segítik őket. Az érettségi után egészen különböző felsőoktatási intézményekben folytatják tanulmányaikat növendékeink – tette hozzá a dráma tagozat vezetője.

Komoly képzés

– A gimnáziumi oktatáshoz több évtizede kapcsolódik a dráma tagozaton a művészeti iskolai képzés a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola (KIMI) keretein belül. A diákok tanulnak dráma- és színjátékot, van beszéd- és énekórájuk, moderntánc- és néptáncórájuk, ez utóbbi a gimnáziumi testnevelés óra keretein belül, és betekintést nyernek a színháztörténetbe is. A közelmúltban végzettek közül jelenleg heten járnak valamelyik művészeti egyetemre. Legtöbben színművésznek tanulnak. Van, aki bábszínész lesz, más rendezői pályát választott. Néhányan az érettségi után színész-szakképesítést szereznek a Keleti István Művészeti Iskolában vagy a Pesti Magyar Színiakadémián. Sokan más felsőoktatási intézményekbe jelentkeztek. A dráma tagozat rendkívül összetartó. Megható, hogy a gálán és az azt követő születésnapi rendezvényen az egykori tanítványok közül csaknem 120-an lesznek, így találkozhatnak majd a jelenlegi drámásokkal is. Jó érzés, hogy nagyon sok volt tanítványunkat láthatjuk az ország különböző színházaiban, akár a dráma tagozatosok számára szervezett színházlátogatások keretein belül is. Minden évben van valamilyen közös rendezvényünk. A színházlátogatások mellett drámatáborokat szervezünk, fesztiválokra visszük diákjainkat. Furcsa érzés, hogy elszaladt 25 év. Hogy mit kívánnék a tagozatnak? Még sok 25 évet! Mert tudom, hogy itt olyan dolgokat lehet megtanulni, amiket más módon aligha. A dráma tagozaton tanultak segítenek különböző élethelyzetek kezelésében, a kapcsolatépítésben, a közösségformálásban, az önkifejezésben. Az órákon pedig drámajátékokat játszunk, különböző rendezési feladatokat oldunk meg és a művészetekről beszélgetünk – sorolta a pedagógus.

Akik sokat tesznek

Hozzátette: a Zrínyiben a diákok szakmai képzését nyolc pedagógus végzi. Rajta kívül Seres Ildikó, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze éneket, beszédtechnikát, dráma- és színjátékot, Duvalovszki Éva dráma- és színjátékot, valamint drámatörténetet, Lukács Ákos (egykori drámás zrínyis diák) dráma- és színjátékot, Filippo Nestola, a Miskolci Balett táncosa modern táncot, Tóth Tibor néptáncot, Regős Zsolt éneket, Nyíri Vivien (aki egykor szintén dráma tagozatos volt a Zrínyiben) pedig drámatörténetet tanít.