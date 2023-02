A Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya, valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara közösen konferenciát szervez középiskolások számára. A konferencián előadást tarthat bármely hazai középiskola tanulója, valamint szívesen látnak jelentkezőket a környező országok magyar anyanyelvű középiskoláiból is. Egy előadást legfeljebb három diák jegyezhet társszerzőként. A konferencia korlátozott számban olyan diákok és kísérő tanárok is jelentkezhetnek, akik nem tartanak előadást. Az online jelentkezés lapot ebben az esetben is ki kell tölteni. Az előadások időtartama: 15 perc. A téma: földtudomány, nyersanyag és energia. A Jelentkezés és az előadás kivonatának megküldési határideje: március 31.