Öt éve működik Miskolcon az Áldozatsegítő Központ, amely az első volt a vidéki központok között. Az eltelt időszakban gyakorlatilag minden típusú bűncselekménnyel és azok áldozataival találkoztak és mostanra már ők keresik fel az áldozatokat a rendőrségi együttműködés keretében, hogy az ő adott ügyében személyre szabottan tájékoztassák, hogy milyen segítségnyújtásra van lehetősége.

Doszpoly Orsolya a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője.

Fotós: Kozma István

A közelgő bűncselekmények áldozatainak napja kapcsán is beszélgetett Doszpoly Orsolyával, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjével Horváth Imre a Sziréna című podcast műsorban.

Doszpoly Orsolya azt mondja, nem lehetünk közömbösek az embertársaink nehézségeivel szemben, és arra is van lehetőség, hogy, ha valaki bűncselekmény szem, vagy fültanúja lett, akkor arról kérjen tájékoztatást, mit tehet. Konkrét eseteket, példákat is bemutatott a beszélgetésben, de arra is volt példa, hogy a segítségükkel jutott el odáig egy áldozat, hogy fellépjen a bántalmazója ellen. Fontos azt is tudni, hogy nem csak a sértett az áldoztat, más is lehet, akit sérelem ér egy bűncselekmény miatt és áldozattá válik. Neki is járhat kárenyhítés, vagy jogi segítségnyújtás. Ha valakinek segítségre, tájékoztatásra van szüksége, akkor hívhatja a 24 órában működik az áldozatsegítő vonalat is.

Hogy mi mindent lehet még tudni az áldozatsegítés rendszeréről, az kiderül a beszélgetésből!