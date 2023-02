A nyugdíjas baráti kör alapító vezetője az első borsodi, akit a magas rangú díjjal kitüntetett a Miniszterelnökség. Kálmán Vilmos Istvánné Katalin, a kazincbarcikai civil élet közismert alakja. 2023. február 3-án Panyi Miklós, stratégiai államtitkártól vehette át az elismerést Budapesten a február 1-jén esedékes civilek napja alkalmából.

Jól ismerik a járásban

– Nagy meglepetés és megtiszteltetés, hogy én kaphattam meg ezt a díjat, ami elsősorban nem is engem illet, hanem a társaimat, akik jelöltek. Nekem olyan baráti köröm és partnereim vannak, akikkel a hegyet is el tudjuk mozdítani – mondta Kálmán Vilmosné Katalin, a kazincbarcikai Újkazinci Baráti Kör vezetője. – Civil tevékenységem egyébként túlmutat a szűkebb közösségünkön. Bánhorváti, Kurityán, Múcsony és Sajókaza településvezetésével, nyugdíjas klubjaival szinte folyamatosan konzultálok. Beszélgetünk, tervezgetünk, programokat egyeztetünk és megpróbáljuk közösen megvalósítani. A nagyszabású tardonai klubtalálkozón is rendszeresen részt szoktunk venni.

Kinőtte magát a klub

A díjazott korai nyugdíjazása után még sok energiát érzett magában.

– Úgy nőttem föl, hogy sokat meséltek nekem. Aktív koromban a BorsodChem üzemgazdasági előadója voltam és viszonylag hamar nyugdíjba kerültem. Civil munkámban leginkább az élmények motiválnak. Nyugdíjasként már nem az új ruhák, vagy bútorok okoznak örömet, hanem a megélt szép pillanatok. 2011 óta működik az Újkazinci Baráti Kör, amelyet hárman alapítottunk többségében özvegyasszonyok és egyedülálló idősek számára. Elkezdtünk ismeretterjesztő és kulturális rendezvényeket szervezni, de akkor még nem gondoltuk, hogy ez ennyire kinövi magát. Tíz év után, amikor ötven fölé nőtt a létszám, a társaság egy része kivált. Ők inkább a kirándulásokat és fürdőzéseket preferálták. Mi huszonnégyen pedig maradtunk a kulturális életnél – számolt be a klubvezető.

Sportnapra készülnek

Több nagy rendezvényt szerveztek, ami máig emlékezetes.

– Foglalkoztunk már a roma zenei és gasztronómiai kultúrával, ahová a Száz Tagú Cigányzenekar szólistáit is meghívtuk és kenyeret cseréltünk. Mi vittük a fehér kenyeret, ők pedig hozták a cigány kenyeret a bodagot. Sajókazán főzőversenyt is szerveztünk. Kiemelkedő az eddig öt alkalommal megrendezett Nyugdíjas ki-mit-tudunk?, amiből három gálát szerveztünk. A rendezvény legnagyobb értéke, hogy még messziről is eljönnek és van lehetőségünk találkozni, beszélgetni. Továbbá emlékezetes a kazincbarcikai hospice osztály javára rendezett jótékonysági gálánk. Legközelebbi akciónk 2023. május 9-én, a hetedik nyugdíjas sportnapunk lesz. Nagy dolog, hogy a védnökségét elvállalta Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, aki szívesen focizna is a sportnapon – árulta el Kálmán Vilmosné.