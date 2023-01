Több változás érinti idén a 65 év felettieket, bár a nyugdíjrendszer átfogó átalakítása még várat magára. Ezek egy része anyagi természetű, egy másik része pedig a nyugdíj melletti foglalkoztatással kapcsolatos.

„2023. január 1-jétől a nyugdíjakat 15 százalékos mértékben emelik, ami éves szinten 689 milliárd forintba kerül a 13. havi nyugdíjat is beleértve” – tudtuk meg a Nyugdíjguru portál hírleveléből. – „A 2023. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2023. januári, már emelt összegű nyugdíjjal megegyező összegű plusz juttatást 13. havi nyugdíjként vagy 13. havi ellátásként. Ennek költségvetési vonzata 2023-ban 481 milliárd forint lesz. Továbbá a kivételes nyugellátás engedélyezett összege idén nem haladhatja meg az 50 ezer forintot, de nem lehet kevesebb 15 ezer forintnál. Mindemellett a munkáltatóknak, foglalkoztatóknak továbbra is érdekében áll a nyugdíjas munkaerő alkalmazása, megbízása. Ugyanis a nyugdíjas munkavállaló keresete mentes a jövőre 13 százalékos mértéken maradó szociális hozzájárulási adó alól. A rokkantsági és a rehabilitációs ellátás mellett folytatott munkavégzésnek 2023-ban nincs semmilyen - sem időbeni, sem kereseti - korlátozása, sem a versenyszférában, sem a közszférában.”

Unokáikat támogatják

A helyi idősügyi vezetők véleményét is kikértük a változásokról.

– Nagyon jó ez az újabb nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj is. Inkább csak attól félek, hogy sok irigyet szerzünk ezzel magunknak – jelentette ki Horváthné Pozsonyi Szilvia, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesületének elnöke. – Pedig kár irigykedni, mert az idősek nem vesznek már maguknak se ruhát, se bútort. Akinek van gyereke és unokája, az leginkább rájuk költi és nekik adja a plusz pénzt. Tulajdonképpen azzal, hogy a nyugdíjasokat segítik, a fiatalokat segítik. Azok, akiknek még több pénz, vagy a társaság hiányzik, úgyis elmennek nyugdíj mellett dolgozni. Akiknek rossz az egészsége, azokat pedig leszázalékolják.

Ebből mennek nyaralni

A 13. havi nyugdíjat sok idős a nyári üdülésére teszi félre.

– Igen helyesnek tartom, hogy a tervezettől eltérően a kormány meglépte a 15 százalékos nyugdíjemelést, mert sajnos rendkívüli mértékű az infláció – mondta Greutter Zoltánné Anna, a miskolci Idősügyi Tanács tagja, a Martinkertvárosi Nyugdíjas Egyesület elnöke. – Az idősek szeretnek előre gondolkodni. A 13. havi nyugdíjból talán egy kicsit el tudunk tenni nyárra. Természetesen mi nyugdíjasok tudomásul vesszük a világgazdasági helyzetet. Mégis sok olyan dolog maradt még, amit a nyugdíjrendszerben változtatni kellene. Mondom ezt volt munkaügyis vezetőként is. Például szükséges lenne a nyugdíjplafon bevezetése, hogy senki ne kaphasson milliós nagyságrendű nyugdíjat. Más országokban bizonyos összegig fizetik csak az aktív keresők a nyugdíjjárulékot, így nincsenek ilyen óriási különbségek, mint nálunk. Az én környezetemben sokan vannak, akiknek anyagi okokból dolgozniuk kell. Ebben nagy segítséget jelentenek a nyugdíjas szövetkezetek.

Alap élelmiszerekre költik

Amíg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében átlagosan 144 ezer forintot, addig Budapesten 185 ezer forintot kaptak a nyugdíjasok 2022-ben a KSH adatai szerint.

– Nagyon örülünk, hogy idén lesz nyugdíjemelés és nem 5,2 hanem 15 százalékos mértékben. Viszont, mi borsodi nyugdíjasok, az emeléssel együtt is szinte csak az alap élelmiszerekre tudjuk majd költeni az összeget a magas élelmiszerárak miatt – jelentette ki Lukács-Pete Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. – Összehasonlítva más vármegyékkel, nálunk alacsonyabbak a nyugdíjak. Öregszik a magyar társadalom és a jelenlegi nyugdíjrendszer hosszabb távon nem fenntartható. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az aktív keresők és a vállalkozások száma is csökkent az elmúlt időszakban. Persze azoknak, akik még egészségesek, jól jön, hogy nyugdíj melletti munkavégzéssel ki tudják egészíteni a keresetüket. Azonban nagyon sok fiatal nő számít a nagymama segítségére, mert csak így tud visszamenni szülési szabadságról dolgozni. Ha a nagyszülők is munkába állnak, az azzal jár, hogy kevesebb idő jut a gyerekre, unokára.