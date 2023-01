Biztosan sokunkkal előfordult már, hogy valamilyen fájdalmunkra nem találtuk a gyógyírt, vagy ha igen, csak átmenetileg hatott. Ezért az alternatív gyógymódok felé vettük az irányt, hiszen lehetséges, hogy a megfelelő terápia segíthet.

Lökéshullám terápia és lézer terápia segítségével elérhető akár a teljes gyógyulás, egyebek mellett erről beszélget Nagy-Hankó Kriszta Kottai Anikó fizioterápiás szakemberrel. A lökéshullám-, és lézer terápia egy olyan professzionális módszer, amely főként izomfájdalmak és ízületi bántalmak esetén alkalmazható, de visszér betegség, illetve érszűkület gyógyítására is kiváló. Nagysága abban mutatkozik meg, hogy mellékhatások nélkül rövid időn belül, akár már az első kezelés után fájdalomcsökkenés várható, akár pár kezelés elteltével jelentős javulás , gyógyulás tapasztalható. A kedvező gyógyulási eredmény akár több évig is megmarad, nincs szükség rendszeresen visszatérő alkalmazásra. Akár műtétek kiváltásában is közreműködhet a módszer. Heti egy-két kezeléssel elérhető, hogy jobb életminőségben élhet a páciens. De ehhez a szakemberen túl a beteg együttműködése, változtatási szándéka is szükséges.