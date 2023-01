Nem kell kifizetniük a nyíllal átlőtt kutya műtéti költségeit az állatvédőknek, az életmentő beavatkozást végző sárospataki állatorvos-csoport ezzel szeretne hozzájárulni az állat gyógyulásához. Mindezt közösségi oldalukon tették közzé.

Dr. Répási Attila állatorvos írásában azt közölte: a németjuhász jellegű, keverék kutyát a helyi állatvédők vitték be a rendelőbe. Az állat vizsgálata során megállapították, hogy az egyik nyílvessző a nyak jobb oldalán hatolt be, és a bal oldali lapocka tájékán jött ki a nyíl hegye. A második nyílvessző a jobb mellső láb hónaljánál hatolt be, és a felkar belső oldalán jött ki. A sebek állapotából arra a következtetésre jutottak, hogy nem teljesen friss a sérülés. A nyílvesszőket több részletben távolították el, azokat átadták a rendőrségnek, ugyanis hivatalból feljelentést tettek a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán.