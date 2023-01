Hét hónapig rögzített árakon juthat földgázhoz számos intézmény, erre pályázni lehet. A friss kormányrendeletben megnyitott lehetőséggel költségvetési szervek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik, állami és önkormányzati gazdasági társaságok és egyházak élhetnek. A fixált árakra átállni kívánóknak nyilatkozniuk kell a földgázkereskedőjük felé arról, hogy a jogosultságuk fennáll, és igénybe veszik a módosított elszámolást. A nyilatkozatot az intézmény földgázkereskedője által e célra biztosított elektronikus felületen lehet benyújtani 5 munkanapon keresztül január 27-én éjfélig.

Érdeklődtünk a városháza sajtó- és kommunikációs osztályán, hogy tervezi-e a város, hogy pályázik, s ha igen, akkor mely intézményekkel?

Nem lehet biztosan megmondani

Válaszuk szerint a vonatkozó kormányrendelet valóban lehetőséget ad a helyi önkormányzatok és az általuk fenntartott költségvetési szervek számára az általuk árindexált alapon megkötött szerződésekkel kapcsolatos árak fixálására a 2023. március 1-től 2023. szeptember 30-ig terjedő időszakra. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben az elszámolásnál az ICE tőzsdei jegyzésár 2023. február 6-án publikált TTF Settle Price havi árak (az akkori szeptemberig terjedő piaci előrevetítés) átlagát fogják alkalmazni az említett időszakra. Amennyiben ezzel a felhasználó, jelen esetben az önkormányzatok, vagy költségvetési szerveik élni kívánnak, akkor erről nyilatkozniuk kell a kereskedő e célra létrehozott online felületén, legkésőbb január 27-ig, a határidő jogvesztő.

,,Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy jelenleg nem lehet biztosan megmondani, hogy a csökkenés továbbra is megmarad-e, vagy a tárolók újratöltési igénye és a kereslet növekedése miatt az árak elindulnak-e fölfelé. Éppen ezért Miskolc város szakemberei jelenleg is azon dolgoznak, hogy elemezzék, értékeljék a lehetséges forgatókönyveket annak érdekében, hogy az önkormányzat a város és a miskolciak számára legkedvezőbb lehetőséget válassza. A döntés a szakemberek ajánlása alapján születik majd meg, természetesen a rendelkezésre álló határidő betartásával" – tájékoztatta portálunkat a városháza sajtóosztálya.