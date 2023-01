Az elmúlt esztendő utolsó negyedévében már a pályaszerkezet-építési munkák is megkezdődtek a 26-os út Sajószentpétert és Berentét elkerülő szakaszán. Grandiózus feladatról van szó, hiszen az útvonalat több helyen is magas töltés tetején vezetik, így a Sajó-folyó árvízvédelmi rendszerének is része lesz. Ennek azért van jelentősége, mert az elkerülő út eleve a Sajó völgyében vezet, amely egykor a folyó vízjárta árterülete volt.

A 26-os főközlekedési út elkerülő része egyébként 10,615 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú, de építésekor arra is ügyelnek, hogy a jövőben - igény esetén - az utat 2-szer 2 sávosra lehessen bővíteni.

Így néz ki a 26-os elkerülőszakasza

A Nemzeti Infrstruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából a He-Do Építő Zrt. és a Soltút Kft. konzorciuma vállalta el a kivitelezést, a projekten az első cég megbízásából annak alvállalkozójaként a He-Do Kft. kivitelezi a munkálatokat. A Swietelsky Magyarország Kft. pedig a Soltút egyik alvállalkozójaként vesz rész a beruházás megvalósításában: a cég a 17-es kilométerszelvény után 350 méterrel kezdődő, és a 22-es kilométerszelvény 180 méterig tartó szakaszát építi.

Három szakaszra bontva

A teljes elkerülő út egyébként három fő szakaszra bontható: a 26-os főút és a 27-es főút közötti mintegy 4 kilométeres szakasz, a 27-es főút és a 2606-os jelű Kazincbarcika-Múcsony összekötő közötti szakasz, mely 7 kilométer hosszú, illetve Kazincbarcika elkerülő szakasza a 2606-os jelű Kazincbarcika-Múcsony összekötő út és a 26-os főút között.

A tervek előkészítésének és az ütemezésnek megfelelően az első két szakasz építése történik úgy, hogy a 2606-os Kazincbarcika-Múcsony összekötő út nyomvonalkorrekciójával és rekonstrukciójával kötik majd vissza az új utat a 26-os főútra.

Az építkezés részeként 2 új körforgalmat alakítanak ki: az épülő elkerülő út és a 27-es főút csatlakozásánál, valamint az épülő út és a 2606-os jelű Kazincbarcika-Múcsony összekötő út csatlakozásában. Ezzel párhuzamosan összesen nyolc műtárgy is épül.

Az árvízvédelem fontos

Mivel az elkerülő - ahogy az előbbiekben említetük - a Sajó völgyében vezet, ezért vízrendezés (mederkorrekció, valamint meder- és partbiztosítás) is szükséges. A Sajó mentén a kivitelezők emellett az árvízvédelmi töltéseken is dolgoznak: több helyen magasítják a töltést, hogy egy árvíz esetén a lakóingatlanok biztonságban legyenek. Csak a töltésépítéshez másfél millió köbméternyi földmunkát kell elvégezni.