Ha kóbor állatot találunk, keressük a benzinkutakat, ez is megoldás. Már több mint 150 MOL töltőállomáson van ingyenes kutyachip-leolvasó. Bár a jogszabályi előírás ellenére a chipek használata még mindig nem teljes körű, a kutyák többsége átesik a jelölésen. A chip egyedi számsort tartalmaz, amely egyértelműen azonosítja a kutyát, és a Magyar Állatorvosi Kamara által vezetett adatbázis segítségével összeköti az állatokat a gazdájukkal, lehetővé téve, hogy az elkóborolt jószág a lehető leghamarabb hazajusson. Érdemes ilyenkor – az ünnep után - a helyi állatvédő szervezeteket is megkeresni.

Arckönyvbe vele!

A chip nélküli állatok hazatalálására is van remény. Gyakran a közösségi oldalakon posztolt fotók is segítik a gazdát abban, hogy rábukkanhasson elkóborolt kedvencére. Ilyenkor azonban érdemes nemcsak egy szűk csoporttal megosztani a fotókat, tekintve, hogy 20-30 kilométert is megtehetett az állat, amikor a szilveszteri tűzijátékok menekülésre késztette. És ilyenkor is érdemes felvenni a kapcsolatot a helyi állatvédőkkel, ahol feltételezhetően a gazda is érdeklődik majd.