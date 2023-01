Elnyerte a legszebb gyümölcsös bemutatókert díját a Telkibányai Református Egyházközség parókiájához tartozó kert. A díjátadó ünnepségen, Tápiószelén Szalay László Pál telkibányai lelkipásztor, aki mellesleg, az Ökogyülekezeti Mozgalom egyik alapítója, embernagyságú, két lábon álló tájékoztató táblát vett át, ami a gyümölcsöskert legújabb látnivalója.

– Óriási meglepetés volt idén, amire egyáltalán nem számítottunk, hogy a 2022-es esztendőben ismét a legszebb gyümölcsöskertek közé sorolták a telkibányait – mondta Szalay László Pál. – Amikor 15 évvel ezelőtt idekerültünk, egy a parókiához tartozó, nagyon rendezetlen, de közel 9000 négyzetméteres kertet találtunk, amely egy magaslaton terül el, egyenetlen, néhol agyagos talajon. A parókiaudvart ugyan gondozták, de a meglévő gyümölcsöst csak időnként kaszálták. A sittet és a lebontott épületek maradványait is el kellett takarítanunk. Ösvényeket alakítottunk ki benne, és virágokat ültettünk. Még jelentős állomány állt alma- és körtefákból, a megszámlálhatatlan magról növő szilvafa mellett a terület harmadán. Azonban ezek a kiöregedett, felkopaszodott, hatalmas fák egy-egy komolyabb vihar következtében derékba törtek. A száraz csonkoktól is meg kellett tisztítanunk a földet, ami igen nehéz munka volt. A kertet a gyülekezet egy kisebb csoportja gondozza rendszeresen, és néha külsős önkéntesek is besegítenek.

Folyamatosan szépül

Később a meglévő gyümölcsfákat új csemetékkel egészítették ki.

A kormány 2011-ben meghirdette a "Gyümölcsfákat a papkertbe" programot. Ennek eredményeképpen 2013 végén 40 őshonos gyümölcsfát telepítettek a parókia mögötti területre.

– A kert a folyamatos művelés hatására egyre rendezettebbé vált. Sikerült a temetőkertben és a parókiaudvaron is a több évtizedes felhalmozódott restanciákat felszámolni. Elkezdtünk minden év őszén valamit hozzátenni a gyümölcsös kerthez. Így épült meg komposztáló és aszaló. Névmutató bilétákat tettünk a faágakra, és beállítottunk esővízgyűjtő-tartályt. Ezt követően készítettünk lelki olvasmányos táblákat is a kertbe. Majd madáritatót, madáretetőket és óriás rovarhotelt helyeztünk ki, és virágosításba kezdtünk. 2017-ben, az először meghirdetett Legszebb gyümölcsös bemutatókert versenyen különdíjban részesült a közösség által művelt kert, majd 2021-ben beválogatták egy Skót-Magyar Twinning projektbe, ahol végül magyar oldalról a hajdúnánási, a szóládi és a telkibányai református közösségek vettek rész. Erre a programra egy kétnyelvű kisfilmet is készítettünk a kert létrejöttéről. 2022-ben kültéri keresztyén tékát alakítottunk ki. Volt olyan esztendő, amikor a Virágos Magyarország zsűrije is megcsodálta, hogy minden gyümölcsfa alatt tündökölt egy-egy virágzó muskátli – sorolta a lelkipásztor a sikereket.