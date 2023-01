Tagjai közé választotta a Miskolczi Pincék Asztaltársasága Czupper Andrást, az István Nádor Borlovagrend nagymesterét az Avasi Református Egyházközség János-napi boráldásán, a református közösség Papszer utcai gyülekezeti házában.

Fontos az összefogás

– Az avatáskor kaptam egy szép medált és egy oklevelet. Viszont ennél sokkal fontosabb, hogy 20-25 éve még nem gondoltam volna, hogy a szőlészettel, borászattal foglalkozó helyi egyesületek, társaságok egymásra találnak – árulta el a meghívás kapcsán Czupper András. – Mivel az István Nádor Borlovagrend hamarosan negyedszázados lesz, mostanra nagy tapasztalattal rendelkezik a borászkodás és hagyományápolás terén, így szívesen meghallgatják máshol is az ötleteinket, jótékonysági kezdeményezéseinket. A Miskolczi Pincék Asztaltársaságának tagjai közül többen borlovagjaink, tőlünk pedig rajtam kívül még Mészáros András alelnök úr is tag ott is. Ez mind kapcsolatépítő kezdeményezés, ami azért fontos, mert a Bükki borvidéken jelentkező kihívásokkal összefogással sokkal könnyebb megküzdeni. Az asztaltársaság mint egyesület, ha jól emlékszem, 2002-ben jött létre, három évvel azután, hogy borrendünk megalakult. Céljuk az, hogy megőrizzék a miskolci borospincéket, és a hozzájuk kötődő szokásokat ápolják. Béla-napkor például Béla-járást tartanak, amelynek részeként végiglátogatják Miskolc összes Béla nevű pincetulajdonosát.