A rendszeres látogatók, akik minden hónap harmadik vasárnapján eljönnek a Miskolci Termelői Vásárra már megszokhatták, hogy tavaly minden alkalommal valamilyen tematika mentén szervezték az eseményt. Az idén sem lesz másképp, ez a vásár most kicsit csendesebb, az újév jegyében, de most sem marad el a plusz program – tudtuk meg Tamás Krisztiántól, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserétől. A Számadó zenekar muzsikált a vásárlóknak és persze a helyi termelőknek is, akik a kicsit zord időjárás ellenére szép számmal eljöttek ezúttal is. Általában legalább ötven árusító stand van, most talán valamivel kevesebb a január miatt – tette hozzá a kommunikációs munkatárs. Azonban az is jellemző, hogy a vásár híre szájról szájra terjed és mindig egyre többen érdeklődnek a megyében tevékenykedő termelők közül, de a vásárlók sem maradnak el.