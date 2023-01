Hogyan lehet megvédeni az egyedül élő időseket? A kérdés újra és újra felmerül. Legutóbb annak kapcsán, hogy december közepén Bódvalenkén késelt halálra egy idős asszonyt egy falubeli fiatalember, mert az nem tudott neki pénzt adni. A férfit azóta a rendőrség elfogta, kihallgatta és őrizetbe vette. Az ügy vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

Nem lehet feldolgozni!

– Most már azon gondolkodom, hogy bekamerázom az egész falut – jelezte portálunknak Rusznyák Elemér, Bódvalenke polgármestere. – Lesz rá pénz is, mert pályázunk, és remélhetőleg nyerünk. Ez lenne a legjobb megoldás az idősek védelmére, mert az minden ember számára visszatartó erő, ha tudja, hogy figyelik. Bódvalenke nem nagy falu, nem kell sok kamera, hogy minden utcát lássunk. Itt egyébként a rendőrség rendszeresen járőrözik, polgárőrség azonban nincs – mondta Rusznyák Elemér.

Hozzátette: a brutális gyilkosság után az egész falu megdöbbent, hiszen még soha nem történt ilyesmi a településen.

– Számunkra ez katasztrófa! Ezt egyszerűen nem lehet feldolgozni, hiszen nem egy sima falopási ügyről van szó. A meggyilkolt nénit mindenki ismerte és szerette. Szerintem a kamera lenne a legjobb megoldás – vélekedett a polgármester.

Gyakran kell látogatni

Az Országos és Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség is olyan programot dolgozott ki, miszerint az egyedül élő időseket rendszeresen kell látogatni a kistelepüléseken és a városokban is, tudtuk meg Cseh Lászlótól, a vármegyei polgárőr szövetség alelnökétől, miskolci járási koordinátorától.

– Miskolcon működik a legnagyobb polgárőr egyesület, 80 fővel. Perecesen, Lyukóvölgyben, Martinkertvárosban és Szirmán is vannak tagozataink. Rendszeresen látogatjuk az időseket, viszünk nekik gyógyszert, gondozónőt, ha kell, orvoshoz juttatjuk el őket vagy kórházba, mert sokszor a mentő is elakad olyan helyeken, ahová mi a Lada Nivával könnyebben elmegyünk. Tehát figyelünk az idősekre, és ez országos, valamint vármegyei szinten is kötelességük a polgárőröknek. Figyeljük azt is, hogy füstöl-e a kéményük, mert korábban előfordult olyan is, hogy valaki a saját házában fagyott meg. Felhívtuk a polgárőrök figyelmét, hogy az időseket gyakran látogassák, hiszen a bűnözők a leggyengébb pontokon támadnak. Célpontjaik a gyerekek és az idősek.Úgyhogy az idősek valóban veszélyben vannak. Sajnos, hogy megtörtént a bódvalenkei eset, de minden pillanatban mi sem tudunk mindenütt ott lenni. Mert a bűnözők figyelik a rendőröket és polgárőröket, hogy épp mikor nincsenek a közelben – vázolta a helyzetet Cseh László.

Hozzátette: a vármegyei polgárőrság 200 gépkocsit kapott az utóbbi években pályázati úton és a rendőrségtől, így viszonylag sűrűn tudnak végigmenni egy-egy településen. Azt kérik a polgárőröktől, hogy minél több időt töltsenek kint területen, mert ha manapság az átlagemberek is nehezebben élnek meg, akkor azok, akik annál is rosszabb helyzetben vannak, mindenre képesek lehetnek.

– Fontos, hogy lássanak minket, mert a jelenlétünkkel akadályozzuk meg a bűnelkövetést. Amíg ott vagyunk, a bűnöző nem ugrik be a kerítésen, nem nyúlja le a nénit vagy a védtelen a gyereket. Azt kérjük a polgárőröktől, hogy gyalogosan, kerékpárral, gépkocsival járják a településeket reggel, nappal és este is. Nagyon jó az együttműködésünk a rendőrséggel, Miskolcon az önkormányzati rendészettel is. Minden héten koordinációs megbeszélésen egyeztetünk a városi rendőrkapitányságon. Tisztázzuk, mire kell odafigyelni, kinek mi a feladata, megosztjuk az információkat egymással – sorolta Cseh László.

Riasztó ajtóékek

Emlékeztetett: amikor Miskolcon a 2010-es év elején történt egy gyilkosság és egy macsétás gyilkossági kísérlet, akkor az emberek nagyon féltek. Ezért az önkormányzattal összefogva riasztó ajtóékeket rendeltek a megyei rendőr-főkapitányságon keresztül. Akkor 23 ezer darabot osztottak ki a megyeszékhelyen, plusz személyi riasztókat is biztosítottak az egyedül élő, idős embereknek. Hasonló összefogást javasol a többi település önkormányzatának is.

Érdeklődtünk Hidasnémetiben, ott mit tudnak tenni az idősek védelmében. Becse Csaba polgármester jelezte: a településen gyakran járőröznek a rendőrök. Polgárőrségük nincs, épp újjászervezés alatt áll.

– A hidasnémetiek odafigyelnek a szomszédaikra és rokonaikra. A településen 30 térfigyelő kamera is működik, melyek növelik a biztonságot. Régebben működtek az úgynevezett személyi segélyhívók, de ma már mindenkinek van mobiltelefonja, így egy gombnyomással tudnak jelezni az idősek a rokonaiknak, ha baj van – mondta a polgármester.

