Mokrai Mihályt, a Demokratikus Koalíció (DK) miskolci önkormányzati politikusát egy korábbi nyilatkozatáról kérdeztük – egy minapi sajtótájékoztatóján –, amelyet a legutóbbi időközi helyhatósági választás után tett. Ismeretes, hogy a baloldali jelölt Sebe-Gazdig Judit elbukott a fideszes Barta Gáborral szemben. Mokrai ezt követően azt mondta „a választók sárgalapot mutattak fel a városvezetésnek”. A lapunknak nemrég interjút adott Veres Pál polgármester, kérdésre válaszolva azt reagálta: „Ezt nem tudtam értelmezni – ahogy a frakció több tagja sem –, vélhetően első elkeseredésében mondhatta ezt Mokrai Mihály. Azóta rendeztük a kérdést”.

Nagy bejelentés jön

Arra voltunk most kíváncsiak, hogyan rendezték ezt a kérdést. Mokrai lapunknak azt felelte: „Ez még egy korai kérdés, majd két hónapon belül sor kerül ennek a kérdésnek a válaszára, amelyből mindenki megfogja érteni, hogy mire gondoltam akkor” – hangsúlyozta a Gyurcsány Ferenc vezette párt önkormányzati képviselője. Hozzátette: Folyamatosan vannak történések és bízom abban, hogy két hónap múlva választ tudunk adni erre a kérdésre.

Mindenkit maga alá gyűr Gyurcsány

„A Demokratikus Koalíció, mint egy „kisgömböc”, szép lassan felfalja a baloldalon elképzelés nélküli politikai szervezeteket” – nyilatkozta portálunknak Nagy Ervin, a XXI. század politikai elemzője. Hozzátette: Számos településen igyekeznek domináns szerepbe kerülni, aminek része, hogy sorra leigazolják azokat a politikusokat, akiknek ambíciójuk van a 2024-es választásokon. „Ez a jelenség a 2023-as évben folytatódni fog, sőt, a jelek szerint fokozódni. Ebből már Gyurcsány Ferenc sem csinál titkot, aki kijelentette, hogy a DK-nak, mint a legerősebb baloldali pártnak nagyobb a felelőssége, amit vállalnak is, továbbá egyfajta gravitációs pontként fognak működni” – mutatott rá az elemző. Nagy Ervin úgy látja: Aki velük tart, annak van esélye, aki nem, az 2023-ban arra számíthat, hogy nem csak a jobboldallal kell versenyeznie, hanem Gyurcsány Ferenc nyomásának is ellen kell állnia. Vagy behódol, vagy folyamatos konfliktusra számíthat.

Az erősebb kutya elve

„Ebben a kontextusban Mokrai Mihály üzenete egyértelműen az, hogy a DK Miskolcon is belekezdett a versenytársak felszámolásába. Az erősebb kutya elve fog érvényesülni itt is” – húzta alá Nagy Ervin. Rámutatott: Ahol a kisebb pártok nem életképesek, ott nem lesz rájuk szükség, a Demokratikus Koalíció pedig élni fog az erővel, függetlenül attól, hogy szóban összefogásról fognak-e beszélni. „Együttműködni csak az tud, akinek ereje van, a független önkormányzati jelöltek és polgármesterek kora pedig a DK erősödésével véget fog érni” – húzta alá a politikai elemző. Leszögezte: Ha van egy erős, domináns baloldali párt egy településen – és a DK ebbe az iránya halad – akkor nem lesz másra szükség, ez a politika vastörvénye. Erre lehet Miskolcon is számítani a következő évben.

Versenyben a DK és a Momentum

Az elemző azt is hangsúlyozta, hogy a következő év a DK és a Momentum dominanciaharcáról fog szólni a baloldalon, habár fontos hozzátenni azt, hogy ez jelenleg csupán az ellenzéki szavazók bizalmáért folyó küzdelem, hiszen az elmúlt kilenc hónapban megtartott időközi helyhatósági választások azt mutatják, hogy a baloldal támogatottsága továbbra is alacsony. Sőt, számos településen az áprilisi választásokhoz képest is tovább romlott a helyzetük.

„A többi ellenzéki párt, a Jobbik, az MSZP és LMP is csupán a túlélésért fog küzdeni, míg a Párbeszédnek ennél is kevesebb esélye lesz 2024-ig erősödnie, hisz önállóan nem életképes formációról van szó” – mondta Nagy Ervin. Rámutatott: Gyurcsány Ferencék tavaly ősszel lépéselőnybe kerültek, az árnyékkormány megalakításával ugyan új szavazókat nem tudtak megnyerni, ám átrendezték az ellenzéki erőviszonyokat. Erre a Momentum sem tudott időben reagálni, most megpróbálják Donáth Annát reaktiválni, de a lépéshátrány szembetűnő, már több momentumos önkormányzati képviselő is átlépett a DK-ba, ami jelzésértékű.