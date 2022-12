- A szilveszteri sminktrendek két irányt vettek 2022-ben – nyilatkozta szerkesztőségünknek Varga-Bodnár Vivien kozmetikus, sminktetováló. - Megjelentek a visszafogott és letisztult színek, mint például a nude, a barna és a bézs, ezeket ugyanakkor fel lehet dobni ezüst-gyöngyház, vagy bronz árnyalatokkal.

Varga-Bodnár Vivien



A másik vonal pedig az élénk és bevállalós színek. Az idei év színe a very peri volt, ami egy kékes lilás színárnyalat, így ez a szín is biztosan megjelenik majd a sminkek színeiben. Emellett nagyon divatosak a pink árnyalatok is.





A very peri fantázianevű szín az ibolya-vörös és a kék árnyalatot ötvözi, nagy hatással volt nemcsak a sminkdivatra, hanem a lakberendezésre is

Fotós: ninoon



Akik a szemhangsúlyos sminket szeretik, azoknak a grafikus szemsminket ajánlja a szakember. - Ez is nagyon divatos volt idén. Itt különböző formákat alakíthatunk ki a szem környékén fekete tussal, illetve fekete ceruzával.



Az örök klasszikus idén is hódít

Fotós: Shutterstock, Sofia Zhuravetc



- A vörös rúzzsal sohasem lőhetünk mellé, ez egy örök klasszikus, és nagyon divatos volt idén is ez az árnyalat – foglalta össze Varga-Bodnár Vivien.