„Fenyőfa vásár” hirdeti a figyelemfelkeltő felirat a Búza téri piacon. A stand egyébként zöldségesként működik a mindennapokban, de ilyen tájt minden évben árusítanak fenyőfát is – árulta el Emese. Már jó pár éve csak nordmann fenyőt, mert arra van igény – tette hozzá a kereskedő. Visszatérő vásárlóik vannak, akikre számíthatnak, idén is jönni fognak. Az áraikat nem emelték tavaly óta, pedig drágább az euró és az üzemanyag is, ami befolyásolja a piaci viszonyokat, mert Dániából érkeznek a fenyőfák. Nem rendeltek óriási mennyiséget, csak annyit, amennyit biztosan el tudnak adni – avatott be Emese.

Már „nem divat” a méricskélés, darabra vannak beárazva a leendő karácsonyfák, hiszen méretre és formára is egyediek, nincs két egyforma. A legolcsóbbakat 10 ezer forintért adják, azok jellemzően egy-másfél méteresek. A legdrágábbak 50 ezer forintba kerülnek, de azok már 3 méter körüliek. Náluk nem tilos az alku, szokták is alkalmazni a vevők és általában kapnak is engedményt – mondta Emese, de hozzátette azt is, hogy furcsa dolog ez, mert ugyanúgy a karácsony elengedhetetlen kelléke, mint az ünnepi vacsora, de a hentesnél mégsem alkudoznak az emberek.

Fotós: NHK

Valaki a sudár magasat, más a gömbölydedet keresi

Az egyik nagy áruházlánc parkolójában is megszokott látvány decemberben a rendben sorakozó fenyőfák látványa. Ezúttal még szebbek, mert éjjel beborította a hó a tűleveleket. Most még inkább érdeklődőből van több, mint vásárlóból – hangsúlyozta Tamás, az eladó. Hozzáfűzte: a hétvégén sokan voltak, vásároltak is, főként a szombat volt erős, most kicsit lazább, de szerdától már beindul az üzlet.

– Ahogy egyre közelebb kerülünk a karácsonyhoz, annál nagyobb iramban kelnek el majd a fenyőfák. Aggódni nem kell, a választék bőséges. Náluk kapható magyar luc és dán luc is, magyar és dán nordmann és klasszikus ezüst fenyő is. Mindenkinek megvan a maga kedvence, bár kétség kívül a nordmann a legnépszerűbb. Valaki konkrét elképzeléssel jön a lakás adottságaihoz mérten, és igyekszik azt a bizonyosat megtalálni, valaki pedig itt dönti el, melyik fajta és forma nyeri el a tetszését – fogalmazott Tamás.

Fotós: NHK

Nem lesz olcsóbb

Náluk a legolcsóbb magyar luc fenyőt meg lehet vásárolni már akár 4 ezer forintért. Szívesen mérnek, ha szükséges, de mindegyik darabáras – nem a méret a döntő az árban. A magyar nordmann 8-10 ezer forinttól, a dán pedig 10-12 ezertől vihető. Az ezüst tűlevelű legolcsóbb példányai 6 és 10 ezer forint között mozognak. Az ő kínálatukban a legdrágább fa 30 ezer forintba kerül, ez az úgynevezett plafon – vélekedett Tamás. Ez egy terebélyes és több mint 3 méter magas nordmann fenyő ára. Jellemzően az emberek nagy része 16 és 24 ezer forint között választ karácsonyfát, az az összeg, amit rászánnak. Tamás egy jótanáccsal is szolgált: nem érdemes az utolsó napokra hagyni a vásárlást, mert nem lesz olcsóbb a karácsonyfának való, viszont kisebb lesz a választék.