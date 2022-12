Évek óta tartó hagyomány folytatódott Ózdon. Riz Gábor országgyűlési képviselő ezúttal is meghívta a választókerület valamennyi polgármesterét egy közös óévbúcsúztatóra. A Digitális Erőműben felállított karácsonyfára minden településvezető elhelyezte a saját díszét, ami mézeskalácsból készült.

Számot vetni

A közelgő ünnep mellett azonban az esemény arra is jó lehetőséget kínált, hogy a jövővel kapcsolatban néhány dolgot átbeszéljenek a meghívott vendégek.

– Ez a mostani rendezvény egy évek óta tartó folyamatnak a része – fogalmazott köszöntőjében Riz Gábor, országgyűlési képviselő. – Lehet, hogy a véleményünk különbözik, adott esetben még vitatkozunk is, de mindezt egy valamiért tesszük, a településünkért. Ez viszont jó alakalom arra, hogy a rohanó mindennapok után egy kicsit megálljunk, megpihenjünk, számot vessünk a mögöttünk hagyott időszakról. Az idei nehézségek ellenére is azt láttam, azt tapasztalatam, hogy a választókerületben rendkívül erős az összefogás. Ezt pedig csak így lehet, mert közösen a bajban, a gondban is erősebbek vagyunk.

Elmennek, de visszajönnek

Az ünnep pillanatai mellett a térség országgyűlési képviselője megosztotta az országos tapasztatait is. Mint mondta: úgy tűnik, hogy hazánk gazdaságilag fejlettebb része kezdi elszívni mindazt, amit fiatalságnak, életerőnek, tehetségnek, tudásnak, jövőképnek nevezünk. A településekhez kötődve a közép és az idősebb generáció őrzi, védi mindazt, ami magyar falu, ami Nyugat-Borsod.

– Annak viszont örülök, hogy a fiatalok rendszeresen hazajárnak, mert fontos nekik a szülőföld, fontos ez a vidék. Az is jó érzéssel tölt el, hogy egyre többen gondolkodnak az ország ezen szegletében, ha a letelepedésről van szó. A nyüzsgő, rohanó nagy város zaja mellett fel fog értékelődni a csendes, magyar vidék. Egyfajta kettősség van bennünk ebben a kérdésben. Éppen ezért rendkívül lényeges, hogy tovább dolgozzunk a jobb megélhetés érdekében. Mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy a válság közepette meg-megtörő helyi gazdaságot újabb cégekkel erősítsük meg. Tudom, hogy ezzel deficitbe vagyunk, de azt is tudom, hogy Ózd Város polgármesterével és a térségi polgármesterekkel együtt mi mindent tettünk és fogunk tenni azért, hogy további vállalkozások jöjjenek a régióba.

Többen segítettek

A választókerület közös karácsonyfáját Hangony adta, az eseményen jelen voltak a csernelyi derelyések, a csokvaományiak pedig a túrós lepénnyel kedveskedtek a vendégek számára. Ezután minden polgármester megkereste a településnevével ellátott mézeskalács díszt, és elhelyezte a Digitális Erőműben felállított fán. A közös óévbúcsúztató jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel, eszmecserével zárult.