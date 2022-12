Újra kinyitottak a bevásárlóközpontok az ünnepek után. Általában sokan várják ezt az időszakot, hiszen hagyományosan ilyenkor lehet megcsípni a legütősebb akciókat. Az elmúlt években nem volt ritka, hogy akár 30-50-70 százalékkal is olcsóbban vehettünk meg egy-egy terméket. Az idei évben azonban hiába várjuk a mindenre kiterjedő gigaakciókat - írta a Pénzcentrum. Az igazi leárazások a két ünnep között kezdődnek, hiszen a kereskedő az ünnepi időszakban szeretné, hogy széles legyen a választéka, az árak miatt válogató vevők pedig csak akkor mennek be az üzletbe, ha van választék. Így ami megmaradt, azt vagy a polcon tartja, vagy kiárusítja a kereskedő. A karácsonyt követő napokban elkezdődik a kiárusítás, a szokásosnál nagyobb leárazások pedig januárban, februárban indulnak majd. A kereskedő amikor leárazza a termékeit lemond a bevétel egy részéről, ami idén sokkal nehezebb, mint a korábbi években, hiszen hatalmas költségemelkedés zajlott le, drágult a beszerzés, a működés, ezért az akciós áruk száma kisebb lehet, mint korábban. Az akció mértéke is eszerint alakul. Valószínűleg az 50-60-70 százalék, és efeletti leárazásból kevesebb lesz, mint korábban, és kevesebb árura hirdetnek majd nagy leárazást Kisebb arányba tudnak majd bevonni a leárazásba termékeket, hiszen ez a kereskedőtől is ráfordítás.

Változó kedvezmények

Két ok miatt hirdetnek leárazást, az egyik a készletkisöprés, a másik a reklámértékű, ez utóbbi karácsonykor jellemző. Az idei évben tehát aligha számíthatunk igazi készletkisöprő akciókra, a több mint 50 százalékos kedvezmények ritkábbak lesznek. A két ünnep közötti napokban jellemzően 5-10 százalékos diszkonttal kerülnek majd ki a termékek a boltok polcaira, januártól pedig találkozhatunk majd 15-20 százalékos kedvezményekkel is. Fontos azonban kiemelni, hogy az akciókat várhatóan nem egységesen hirdetik majd meg, boltonként és termékkategóriánként is komoly eltérések lehetnek az árképzésben. Az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy ilyenkor leginkább a téli ruhákat, lakberendezési tárgyakat, és műszaki cikkeket érte meg vásárolni.

Kíváncsiak voltunk, vannak-e a korábbi évekből megismert "árzúzó akciók", azaz készülnek-e ilyesmivel a legnagyobb hazai láncok.

Az eMAG Árak ászai címmel hirdette meg aktuális akcióját melyben többek között hozzásjuthatunk Strong 10" 4GB/64GB Android WiFi tablethez mintegy 55 ezer forintos áron, de ugyanennyibe kerül a Nokia C21 Plus kártyafüggetlen Mobiltelefon. Az Apple iPhone 13 Mobiltelefont, 370 ezerért kínálják és található Samsung Galaxy Z Flip4 5G mobiltelefon mintegy félmillióért.

A ruházati termékeknél a Reserved például 50 százalékos kedvezményig hirdeti a termékeit steppelt női kabátok többnyire negyedével olcsóbbak.

A H&M 70 százalékos engedményeket hirdet és valóban találunk női ruhát közel 4 ezer forintért 74 százalék kevezménnyel.

Az About You 60 szálakéban limitálja az akciót, így egy steppelt dzseki közel 15 ezerért kapható. Aki pedig Zara ruhát szeretne mintegy 5 ezer forintét, 75 százalék kedvezménnyel viheti.