A hagyományos karácsonyi rendezvényükön jelen voltak a sportolók, a szüleik és hozzátartozóik, továbbá természetesen az elöljárók: a vezetők és az edzők is.

Büszkék önmagukra

– Ilyenkor, az esztendő végén mindig megállunk néhány gondolatra – jelentette ki dr. Szinay Attila, a különítmény első embere, majd hozzátette: – Országszerte száz egyesület foglalkozik a birkózással, ez szép szám és ha a százat megszorozzuk a versenyzőkkel, akkor kiderül, hogy sok ezren vagyunk. A mi műfajunk itthon a legsikeresebbek közé tartozik például a kajak-kenuval, az úszással, a vívással. A karfiol fülűek, mert a birkózókat így is hívják, rendre nagy sikereket érnek a különböző szintű itthoni és nemzetközi viadalokon. Nekünk is van okunk arra, hogy büszkék legyünk a munkánkra: a már említett száz klub vetélkedésében a tizenkettedik helyet szereztük meg, ez szép és jó, csak azt mondhatom, hogy így tovább gyerekek, akik kitűnő körülmények között dolgozhatnak. Sorainkban olimpiai bajnok is van, remélem, hogy majd egyszer, valaki a maiak közül a legendás Repka Attila örökébe lép.