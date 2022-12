Még mindig a legnépszerűbb ajándékok közé tartozik karácsonykor az okostelefon. Az igazán csúcskategóriás darabokért mélyen a zsebbe kell nyúlni, de megérhetik az árukat, mert képesek több évig is hűen szolgálni a tulajdonosukat. Az egyik tény a korábbiakkal szemben, hogy már nem szükséges az első használat előtt teljesen lemeríteni az okostelefont, de egész éjszakára továbbra se érdemes töltőn hagyni a készüléket. Töltéshez használjunk gyári vagy jó minőségű utángyártott töltőfejet és kábelt, tisztításhoz pedig felejtsük el az alkoholos törlőkendőt – ajánlják szakértők, hogyan bánjunk jól kis odafigyeléssel a mobilunkkal.

Fontos, az akkumulátor védelem

A mai okostelefonok akkumulátorát nem kell, de nem is ajánlott 0 százalékig meríteni sem az első használat előtt, sem máskor. Már lehetőleg 20 százalék körüli töltöttségi szintnél érdemes töltőre dugni a készüléket, ugyanakkor – szoftveres, okos és optimalizált töltési funkció nélkül – nem javasolt egész éjjelre a töltőn hagyni a telefont és feleslegesen tölteni azt. Az az optimális, ha az okostelefonban lévő telep töltöttsége a használat legnagyobb részében 20 százalék és 80 százalék között van. Óvni kell a telefont a szélsőséges hőmérséklettől: a modern akkumulátorok is érzékenyek a szélsőséges hidegre és melegre, mint a régiek. Nyáron az autó szélvédőjére felszerelve és navigációként használva, vagy a tűző napon hagyott készülék is nehezen viseli a hőt, de a hideg, zordabb időben zsebből elővett telefonok akkumulátora is nagyobb eséllyel veszít az élettartalmából a hirtelen negatív hőmérsékelet-változásoknak köszönhetően.

Kizárólag gyári töltőt használjunk

Használjon gyári, vagy jó minőségű utángyártott töltőt: egy rossz minőségű töltő használata nyomán akár néhány hónap alatt az indokoltnál jobban elhasználódhat az okostelefon akkumulátora – ezért nem érdemes a gyenge minőségű klónokat használni sem töltőfejből, sem adatkábelből. A gyári kiegészítők mellett természetesen léteznek jó minőségű utángyártott töltők és kábelek, ezeken a CE jelölés meglétét kell keresni az Európai Gazdasági Térségben értékesített kiegészítők esetében, a kiegészítő saját modellszáma és gyártási száma mellett.

A képernyőre sem jó minden

Ne tisztítsa akármivel az okostelefont: bár egy sor otthon megtalálható szer tűnhet kézenfekvőnek, a szakértők szerint nem érdemes a kifejezetten elektronikai eszközök tisztításához árult izopropil alkohol helyett egyéb vegyszereket használni a készülék tisztítására. Így például kerülendő a fertőtlenítő gélek, konyhai tisztítószerek, ablaktisztítók, sminklemosó, folyékony szappan, mosogatószer vagy orvosi alkohol használata. Az izopropil alkoholt nem szöszölődő, puha törlőkendőre kell fújni, és azzal óvatosan áttörölni a készüléket. Ezt követően hagyni kell teljesen megszáradni a telefont, majd egy ugyancsak puha, de száraz ruhával áttörölni azt.