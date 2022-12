Elkötelezett a tehetségek felkutatása iránt a Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Iskola, mely nehéz sorsú gyermekeket nevel-oktat elhivatottsággal, hittel, korszerű pedagógiával. Folyamatosan keresik és meg is találják kisdiákjaikban a tálentumot. Több dokumentumfilm is készült már tanulóikról. Legutóbb a Dunatáj Aranycipellő című filmjében láthattuk a birkózó fiúkat és edzőjüket, korábban pedig a Rézangyalok című film mutatta be diákjaikat, ahogyan a Symphonia program keretében zenét tanulnak újszerű pedagógiai módszerekkel. A zenei és mozgásos terület mellett képzőművészetben is kiemelkednek az iskola tanulói. A tavalyi évben a Nemzeti Tehetség Program pályázat keretein belül élménypedagógiára alapozott komplex program keretében igazi mesekönyvet írtak és illusztráltak a kisdiákok. Még ISBN-számot is kaptak a kiadványok!

Szabadulószobában

Most újabb izgalmas pályázatot zárt az iskola, számolt be róla Molnárné Kertész Ildikó, az intézmény igazgatója.

– Folytattuk azt a gyakorlatunkat, melyben a képzőművészet erejével tantárgyi kompetenciákat fejlesztünk. Komplex programokban gondolkodunk, a személyiséget a kommunikációt, a gondolkodást és a kifejezőkészséget együttesen fejlesztjük érdekes, izgalmas, kihívásokkal teli, szerethető feladatokon keresztül. A pályázati programot két pedagógus közös gondolkodása teremtette meg. Egyikük rajzot, másikuk matematikát tanít, egyben tehetségfejlesztő szakemberek is. Mindketten elkötelezettek a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése iránt, a tehetségek keresésében, megtalálásában, kiteljesedésük segítésében. Sokféle módszert és eszközt vetettek be a diákok sokoldalú fejlesztése érdekében. Vezetésükkel matematikai felvetéseket boncolgattak a diákok a képzőművészet eszközeivel. Máskor saját szabadulószobájukban állították különböző kihívások elé a gyerekeket, de sok-sok társasjátékkal is fejlesztették képességeiket. A Művészet a négyzeten című komplex tehetséggondozó programjukban a Vasarely Múzeumba látogattak el. Az ott látott optikai csalódásokra, kísérletekre alapozva a gyerekek matematikai, geometriai ismereteit bővítették a formák, színek egymásra gyakorolt hatásainak bemutatásával.

A művész mesélt

– Kis tehetségeiknek egy pszichológus is segítségére volt, aki a tehetségazonosításban, hatásvizsgálatban és egyéni tanácsadásban vállalt nagy szerepet. Olyan foglalkozást is tartottak a pályázat keretében, ahol egy festőművész mesélt a gyerekeknek a hivatásáról. Lenyűgöző alkotásaival további inspirációt adott a diákoknak. Más alkalommal népi iparművészek hozták közel a gyerekekhez a fazekasság, fafaragás varázslatos világát. A program során számtalan ipar- és képzőművészeti technikát volt lehetőségük használni, saját választás alapján is alkothattak, fejlődésükhöz így a saját felelősségvállalás is hozzájárult. A pályázatnak köszönhetően megújult az iskola eszközkészlete. Olyan eszközöket vásároltak, amelyek a tanítási-tanulási folyamatokba jól beilleszthetőek. Például agyagégető kemencével gazdagodott a műhelyük, az osztályok pedig remek társasjátékokat, fejlesztő eszközöket vehettek birtokba. Az udvarra, a gesztenyefák árnyékába társasjátékozásra alkalmas asztalok, székek kerültek – sorolta az iskola igazgatója.

Családi ház

Hozzátette: a pályázat szervesen összekapcsolódott az Úton a Jövő felé címet viselő iskolai szintű projekttel. A projekt során az iskola tanulói és diákjai közösen alkották meg egy hatszor két méteres családi ház makettjét. Minden osztály kivette a részét a munkából. Az alkotási folyamatban különböző szakmák tevékenységeivel ismerkedhettek a tanulók. Villanyszerelés, burkolás, mérnöki tervezés, szabás-varrás, szövés, agyagozás, bútorkészítés, mindez a gyerekek és tanáraik közös munkája. Az iskola tízéves évfordulójára rendezett gálaműsor keretében a Művészetek Házában láthatta a kíváncsi közönség az elkészült makettet.

– Az alkotás megjeleníti azt a jövőt, aminek a megvalósulását kívánjuk az iskola minden diákjának; egy saját, jól felszerelt családi házat, egy szeretett szakmát, mely biztosítja a nyugodt, kiegyensúlyozott élet alapjait – hangsúlyozta Molnárné Kertész Ildikó.