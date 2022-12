Nemcsak az elmúlt év történései jutnak eszébe, hanem a régmúlt is, no és a még régebbi időszakok. Amikor még nem is élt. Van kedvük egy kis időutazáshoz? A Fortepán képet hívjuk segítségül, hogy megnézzük, milyen volt Miskolc 50,60 70 és 80, valamint 90 ezelőtt. Biztonsági öveket bekapcsolni! Indulunk!