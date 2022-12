A ruszin kisebbség életében a karácsonyi ünnepkör szigorúan az adventi felkészülési idővel kezdődik, ezért a helyi önkormányzat karácsonyi ráhangolódó ünnepségét minden évben már novemberben megtartja.

– Mivel mi ruszinok jellemzően görögkatolikus vallásúak vagyunk, nálunk az advent és a 40 napos bűnbánati idő már november 15-én elkezdődik és hat hétig tart – mondta Szónoczki Mária, a miskolci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Különleges hagyománya van az adventi koszorú készítésnek is, amely esetünkben hat gyertyából áll. A bűnbánati időszakban a templom pirosba, vagy bordóba öltözik, akárcsak a görögkatolikus atyák. Karácsonykor ez fehérre vált és kiteszik a Születés ikont a csókoló állványra. Betlehemet is el szoktak helyezni a parókiákon. A böjt első napja és a szenteste mindig szigorú, húsmentes böjt, valamint adventben a szerda és a pénteki nap is böjtös. Ilyenkor sokszor fogyasztunk kukoricakásából készített puliszkát. Szenteste, december 24-én, például csak növényi eredetű olajat használunk. Sokszor egyszerűen ezt megsózzuk és pirítóst mártogatunk bele. Az ünnepi vacsora pedig általában halétel.

Kárpátaljai kötődések

Miskolcon körülbelül háromszázan vallják magukat ruszinnak.

– A borsodi megyeszékhelyre először Görömbölyre került be nagy számú ruszin kisebbség, de a Búza téri, a szirmai, a Bíró utcai és az avasi görögkatolikus egyházközségbe is járnak ruszin kisebbséghez tartozók. Egy-egy rendezvényünkre akár száz-százötvenen is eljöttek a világjárvány előtt. A 2021-2022-es elég nehéz év volt a pandémia miatt. Sok idős jár hozzánk és aggódtunk miattuk. A miskolci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat életében 2014 óta kialakítottunk egy karácsonyváró ünnepséget, amely az adventi, bűnbánati időszak első péntekjén szokott lenni. Tavaly előtt ezt csak online, tavaly pedig létszámstoppal tudtuk megszervezni. Nagy felszabadulást jelentett, hogy idén november 19-én újra személyesen tudtunk találkozni 110-en. Közösségünkben sok a családos, kisgyermekes tag, és ez az időpont mindenki számára előnyösebb, mint a decemberi ünneplés. Ilyenkor könnyebb elcsendesedni, hangolódni az ünnepre. Némelyeket családi és baráti kötődéseik Kárpátaljához kötik. Az ottani ruszinoknak is igyekeztünk segíteni lehetőségeinkhez mérten – fejtette ki az elnök.

Gyakorló keresztények

A ruszin identitás elengedhetetlen része a vallás.

– A családokat igyekszünk bevonni a helyi görögkatolikus egyházközségek életébe, hiszen többségében vallásukat gyakorló keresztényekről van szó. Minden parókia szervez karácsony előtt lelkigyakorlatot, ahol lehetőség nyílik Miskolc még szűkebb ruszin közösségeinek a találkozására. A templomban december 23-án este vecsernyét, azaz alkonyati zsolozsmát tartanak minden évben Szent Bazil liturgiájával. December 24-én három ünnepi imaóra van, illetve lítiával, tehát búza, olaj és bor áldással egybekötött nagy esti zsolozsma. December 25-én pedig utrenyével, vagyis reggeli zsolozsmával kezdődött el a karácsony – ismertette Szónoczki Mária.

Újratanulják a nyelvet

A fiatalok legtöbbször nagyszüleiktől tanulják meg a régi, ruszin hagyományokat.

– Szenteste sok helyen még fenn maradt a kántálás szokása, amikor ősi ruszin énekeket énekelnek a kántálók és mécseseket fognak a kezükben. Újabban pedig más görögkatolikus közösségektől, Múcsonyból, Komlóskáról is tanultunk énekeket. Utóbbi helyen betlehemezni is szoktak, amikor jelmezekben eljátsszák Jézus születésének történetét. Abodon, Szikszón és Miskolcon dolgoznak olyan görögkatolikus atyák, akik ápolják a ruszin szokásokat és a mi közösségünk életébe is bekapcsolódnak. Nemrégen indítottunk ruszin nyelvtanfolyamot, ahol az ószláv nyelvű görögkatolikus szent liturgiával és más ruszin énekekkel is ismerkedünk. Az idősebbek még értik a régi ruszin nyelvet. Régi népviseletünk helyben nem őrződött meg, de a ruháink motívumaihoz igyekszünk más ruszin közösségektől ellesni mintákat, amit modern divattal ötvözünk. Örömmel látjuk, hogy a gyerekek és a fiatalok is fogékonyak a hagyományápolásra – osztotta meg beszélgetőtársunk.