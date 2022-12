– Minden évben összeállítunk és átadunk egy-egy alapvető élelmiszerekből és karácsonyi termékekből álló csomagot a szép korú lakosainknak – mondta Nagy Lajos polgármester. – Idén nem tartottunk nagyobb idősek napi ünnepséget, arra gondoltunk, hogy a megemelkedett élelmiszer árak mellett most nagyobb segítség egy kicsit nagyobb csomag így karácsony idején. A találkozások arra is alkalmat adtak, hogy felmérjük, kinek lehet szüksége a tél folyamán egyéb segítségre, megoldott-e a fűtés minden lakosnál. Időseink nagy örömmel fogadták a gondoskodást, remélem, hogy jövő évben is lehetőségünk folytatni ezt a szép hagyományt.