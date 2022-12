Szerdán indult el az év végi tűzijáték vásár, aminek keretében már most megvehetjük a szilveszteri tűzijátékot megyeszerte. A párszáz forintos patronoktól egészen a több tízezer forintos rakétákig tudunk válogatni a kínálatból. A szabálytalan eszközt használókat idén is keményen büntetik a hatóságok, így csak megbízható forrásból, hivatalos engedéllyel rendelkező árustól érdemes vásárolni. Petárdázni, ahogy 2005 óta minden évben, idén is tilos. Ezen eszközök birtoklása szabálysértésnek minősül, és 150 ezres bírságra számíthat, aki ezzel ünnepel.

Több kategóriába sorolhatók

A pirotechnikai eszközökre vonatkozó hazai szabályok négy kategóriába sorolják a pirotechnikai eszközöket. Az első kategóriához (például: tortatűzijáték) nem kell semmilyen engedély, minden 14 éven felüli megveheti és tárolhatja, maximum egy kilogramm össztömegig. Felhasználás csak az útmutató követése alapján engedélyezett, 14 éven aluli csak nagykorú felügyelete mellett használhatja őket. A második kategóriás termékek megvásárlásához sem kell 18 évesnek lenni: ezeket 16 éven felüliek vehetik meg, illetve tárolhatják. A harmadik osztályba tartozó tűzijátékokat csak nagykorú személyek vehetik meg és tárolhatják. A vásárlás kizárólag december 28-31. között engedélyezett és 31-én este 18 óra és január 1-je reggel 6 óra között lehet eldurrogtatni őket, illetve egy időben és helyen összesen 3 kiló összes nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatók.

Tűzijáték vásárlók az egyik miskolci elárusítóhelyen Fotó: Ujlaki Attila

A megmaradt, vagy hibás 3. kategóriás tűzijátékokat legkésőbb január 5-én 24 óráig van lehetőség visszavinni a forgalmazóhoz.

Némiképp drágultak

Idén kevesebb helyen lehet szilveszteri tűzijátékot kapni, ezért nagyobb forgalomra számítanak a pirotechnikai eszközöket forgalmazó vállalkozások. A tavalyi árakhoz képest idén 30-40 százalékkal többet kell fizetni 2022 szilveszterén az égi látványosságokért az általunk megkérdezett árusítók szerint, azonban vannak olyan termékek, amelyeknek az ára alig változott, ez főleg a kisebb töltetű tűzijátékokra vonatkozik.

„Nagyobb forgalomra számítunk idén, mint tavaly, és a város 3 pontján vagyunk kint” – mondta el portálunknak az egyik tűzijátékot forgalmazó cég munkatársa.

Átlagosan húszezer forintot költenek

Az általunk megkérdezett vásárlók pár 10 ezer forintot adnak a szilveszterre szánt szórakozásra.

„Most 22 ezer forintból kijöttünk, nem éreznénk, hogy drágább lenne a tavalyi árakhoz képest” – nyilatkozta portálunknak Szalai István. Hozzátette: tavaly is ennyit fordítottak tűzijátékokra. „Függ attól is, hogy mit vesz az ember, mi minden évben más-más eszközöket vásárolunk, így nem vettünk észre különösebb drágulást” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy ők még sosem hoztak vissza pirotechnikai eszközöket, mert mindig elhasználják őket szilveszterkor.

Hasonló összeget költ idén Kis Péter is, aki szintén ottjártunkkor vásárolt tűzijátékot.

„Mi nagyon szeretjük a nagyobb lövetű rakétákat, így inkább kevesebbet pár tízezer forint értékben, de nagyobb rakétákat veszünk meg” – mondta portálunknak a vásárló.