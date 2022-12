– Azt sem tudom, hogy volt-e gyereke vagy rokona, mert családi dolgokról sem beszélt semmit. Idős volt, 80 éves már biztosan elmúlt. Volt egy kutyusa, aminek hiányzott az egyik lába, ezt is most tudtam meg, a szomszédom mondta. Amikor meghallottam, hogy mi történt, nem akartam elhinni. Úgy tudom, a kutyája beleharapott és evett belőle, de az nem igaz, hogy megette, mert már ilyen hírek is terjednek. Az idős férfinak az alsó szomszédja vásárolt be. Volt egy hozzátartozója is, de az nagyon ritkán járt fel hozzá. A bácsi egyébként főzött, ellátta magát – mondta Parai Tibor, amit az esetről tudott.

Valami baj lehet

Az egyik tévécsatorna információi szerint az idős férfi magányosan, a kutyájával élt az egyik elhagyatott házban. A szomszédok már régóta nem látták , ezért még a múlt héten keresni kezdték. Az egyik szomszéd szerint a férfi szinte sosem mozdult ki. Amikor észrevették, hogy nem füstöl a kéménye, nem ég villanya, gondolták, hogy valami baj lehet. Szóltak a férfi nevelt fiának, aki ugyan kiment Perecesre, de nem találta a bácsit. Hajléktalanszállókat és kórházakat is felkerestek, de nem bukkantak az idős férfi nyomára. Ezután hívták a rendőröket, aki végül megtalálták a házban a maradványait.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.