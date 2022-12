Az úgynevezett „ártörvény” szerint az önkormányzatok rendeletben határozhatják meg az adott település területén működő személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági árait, vagy rögzített hatósági árait.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata első alkalommal 1999-ben döntött a város taxi ­tarifáiról, azután 2018-ban állapították meg a maximálisan alkalmazható díjtételeket.

Három miskolci taxi társaság idén tavasszal kezdeményezték a díjtételek felülvizsgálatát. A javaslatuk alapján a miskolci közgyűlés legmagasabb hatósági árként 700 forintos alapdíjat, 320 forintos kilométer tarifát és percenként 80 forintos várakozási díjat állapított meg.

Novemberben a taxi társaságok ismét kérelmezték a díjtételek megemelését. A miskolci közgyűlés asztalára kerülő mostani előterjesztésben azonban szó sincs újabb, megemelt taxi tarifákról. A városvezetés azt javasolja a testületnek, hogy az elmúlt időszakban kialakult jelentős mértékű infláció, az üzemanyagok árának drasztikus emelkedése, valamint az ukrán-orosz háború gazdaságfi életre gyakorolt hatásai miatt és a versenyképesség fenntartására is tekintettel helyezze hatályon kívül a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 12/2018 (VI. 22.) önkormányzati rendeletet. Ez azt jelenti, hogy – amennyiben a képviselők minősített többsége igen mond rá – a miskolci személytaxi szolgáltatásnak a jövőben nem lesz maximált hatósági ára.

Dráguló dolgok

Mindezeken túl a közgyűlés napirendjén szereplő összesen 28 előterjesztés között több olyan rendeletmódosítás is szerepel, amely a városban élők, illetve itt működő vállalkozások mindennapjait, illetve pénztárcájukat érinti.

Módosítják például a helyi iparűzési adóról, illetve az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet. Amennyiben a közgyűlés jóváhagyja, drágulnak a temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatások díjai a városban. Ugyancsak változik az anyakönyvi események többletszolgáltatásainak díja.

Az idei városi költségvetés harmadik negyedévi korrekciójáról is tárgyal a közgyűlés és megalkotja a képviselői illetményalapról szóló rendeletét.

Ingatlanok értékesítésének engedélyezése is napirenden szerepel és két fontos dokumentum sorsáról is döntenie kell a közgyűlésnek. Megtárgyalják Miskolc Megyei Jogú Város Kulturális Stratégiáját, illetve javaslat hangzik el az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról is. Mindezek mellett döntés születik a Miskolc Holding Zrt. 2,8 milliárd forintos forgóeszközhiteléről is.