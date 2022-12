Egy nemzetről és kormányról sokat elárul az, hogyan becsüli meg a kistelepüléseit – mondta dr. Varga Judit igazságügy-miniszter Nyíriben, a felújított művelődési ház avatásán. Hozzátette: amikor Brüsszelben a magyar delegáció tagjai a kemény, gyakran igaztalan vádakkal teli tárgyalásokat folytatják, éppen az ilyen kis közösségekre gondolnak, hogy igen, értük megéri harcolni. A küzdelmes hétköznapok után ugyanis sokan a magyar vidéken lelik meg a lelki békéjüket – folytatta. Éppen ezért meg kell megóvni őket a világ negatív hatásaitól – közölte a miniszter. Kiemelte: egy kistelepülésen keményebb az élet, hiszen a napi munka mellett ott van a kert, el kell látni az állatokat, de talán éppen ezek a nehézségek adják azt a józanságot is, amellyel az ott élő emberek helyükön tudják kezelni a világ történéseit. Meglátása szerint a falvak tartják meg a legfontosabb hagyományos értékeket, ezért a kormányzati fejlesztési törekvések is kettős célt szolgálnak velük kapcsolatban: az értékmegőrzést és a modernizációt. Erősíteni kell a vidék népességmegtartó erejét úgy, hogy a kis falvak lakói is méltó és komfortos körülmények között élhessenek – közölte dr. Varga Judit.

Nyíri mintát ad

Nyíri valóban a béke szigete – erősítette meg Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője, aki gyermekkorának egy részét a településen töltötte, ugyanis édesapja volt a helyi református lelkész. A keleti háborúk és a nyugati szorítás között a magyar vidék jelenti a nyugodt hátországot – fogalmazott a honatya. Kifejtette: ha valaki a településre érkezik láthatja, mennyire rendben vannak a középületei, közterületei, a templom. Ez azt mutatja, hogy itt olyan emberek élnek, akik megbecsülik környezetüket, értékeiket. Nyíri mintát ad arra, hogy az értékvesztett Európában vannak még olyan helyek, amelyek közösségeire támaszkodni lehet – jelentette ki dr. Hörcsik Richárd. Németh Zsolt, a Parlament külügyi bizottságának elnöke kifejtette: a kultúra nem luxuscikk, hanem az „alapcsomag” része. Nem is pántlika, hanem ló, ami húz – folytatta. Mindezt azért jegyezte meg, mert mint mondta, a mai háborús, inflációs, nehéz helyzetben hajlamosak vagyunk csak az alaptevékenységeinkre koncentrálni, háttérbe szorítva a kultúrát. Márpedig idén is lesz karácsony, még a lebombázott ukrán települések pincéiben is lesznek ajándékozások és néha az ilyen helyzetben adott, kis ajándékok többet jelentenek, mint normál esetben az értékesek – közölte. A kultúra tartja össze és erősíti meg a közösségeket, amelyek életben tartanak bennünket – mondta Németh Zsolt. Orbán József. Nyíri polgármestere kijelentette: az elmúlt három évben mind megújultak a falu központjában álló középületek. Először a polgármesteri hivatal, valamint az orvosi rendelő szépült meg, most pedig a művelődési ház következett. A beruházások energetikai korszerűsítéseket is tartalmaztak, amelyeknek köszönhetően hőszigetelték az épületeket, valamint modern nyílászárókat építettek be. A napelemek biztosítják például az áramot és a fűtés egy jelentős részét is – mondta. A most felújított épületben működik a helyi idős ellátás, a szenvedélybetegek klubja, valamint a könyvtár, de az elmúlt években számtalan rendezvénynek adott helyet – sorolta a polgármester.