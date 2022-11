Az elszabadult távhő és energia árak, az egész Európát sújtó gazdasági válság okozta rendkívüli nehézségek miatt a Miskolci Nemzeti Színház is nehéz helyzetbe került. A város polgárai azonban összefogtak, hogy a teátrum 200. évfordulóját ne kelljen lehúzott függönyök mögött ünnepelnünk. Már eddig is szép számú adomány folyt be a színház javára, adományozóinknak pedig egy „dicsőségfalon”, saját névtáblával köszönjük meg a támogatásukat - mondta el a színház igazgatója. Béres Attila csütörtökön avatta fel a névtáblákat a Nagyszínház földszinti előcsarnokában.

Köszönetet mondott

A direktor - egy sportfogalommal élve - részeredményt hirdetett, egyben megköszönte a sajtó az üggyel kapcsolatos empatikus hozzáállását. - Egy város lelke - Miskolc esetében ez hatványozottan igaz - a színház. Ha egy kis csónakban utazunk és az óceán kellős közepén találjuk magunkat, tele vagyunk arannyal és valahogy túl akarjuk élni, az aranyat dobjuk ki, de a lelkét az ember nem dobja ki, így vagyunk mi a színházzal és így vagyok én ezzel a nehéz helyzettel - fogalmazta meg. Köszönet illeti azt a közel százötven embert aki pontosan 9 millió 781 ezer 401 forintot adott össze eddigi gyűjtésünk során - összegezte. Ez rendkívül nagy összeg és egy megható történetet szeretnék elmesélni ezzel kapcsolatban. Egy kedves, a neve elhallgatását kérő adományozó küldött levelet, amelyben leírja, hogy 168 ezer forint a nyugdíja, de most ebből negyven ezer forintot a színháznak adományoz, mert nem tudja elképzelni azt, hogy anélkül az izgalom nélkül éljen, hogy mikor jön el az a nap amikor színházba megy - idézte az igazgató. A legfontosabb, hogy a város amelyről én mindig elmondtam azt, hogy a legcsodálatosabb közönsége van, - ilyen színház értő és szerető közönség sehol Magyarországon nincs, mint Miskolcon - a polgárai tényleg szívügyüknek érzik a színházat - fejtette ki. Ez egyben felelősség is a színház mindenkori vezetőjének, de ez egy nagyon jóleső felelősség - tette hozzá. Az adományozók között található a Miskolci Road Cycling biciklis egyesület, aki egy csodálatos kerékpáros délelőttöt szervezett és a miskolci lakosok. A következő esemény december elején lesz és akkor remélem már kétszer ennyi tábla kerül fel a színház falára, egyre több ember érzi úgy a nehéz gazdasági helyzet ellenére, hogy szívügyét támogatni kell - fogalmazta meg reményét Béres Attila.