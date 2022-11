Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt korábban már több önkormányzat döntött arról, hogy megszünteti a díszkivilágításokat, vagy korlátozottan biztosítja a közvilágítást. A napokban a kormány erre engedélyt is adott. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet már hatályos, és csak a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazható. A jogszabály szerint „a veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozhatja.”

Már a megyénkbeli települések is készítik a terveket, hogyan lehetne a közvilágítást úgy átalakítani, hogy a közbiztonság és a közlekedésbiztonság ne kerüljön veszélybe, de azért megtakarítást is hozzon.

Minden másodikat

Tokajban a képviselő-testület már meg is alkotta az ide vonatkozó rendeletet, tudtuk meg Posta Györgytől, a város polgármesterétől.

– Azokban az utcákban, ahol ez lehetséges, szeretnénk minden második lámpát lekapcsolni. Bejártuk a várost az áramszolgáltatóval, egyeztettünk a rendőrséggel is. Azokat az utcákat érinti a terv, ahol viszonylag sűrűn helyezkednek el a lámpaoszlopok. Korábban már döntöttünk arról, hogy a díszkivilágításokat lekapcsoljuk, például a szobor- és templomvilágítást, és az idén a karácsonyi díszkivilágítás is elmarad. Természetesen vannak olyan útszakaszok, ahol nem lehet spórolni. A Bodrogkeresztúri úton például, ahol led-es világítás van, és építik a kerékpárutat. Ott közlekedésbiztonsági okokból marad a mostani világosság. Ugyanígy a Tisza-parti sétányon sem korlátozzuk a fényeket, mert ott sokan járnak, és a kollégium is ott található, emiatt a diákok arra közlekednek – jelezte a polgármester.

Hozzátette: a legnagyobb költséget egyébként a közvilágítás jelenti a város számára. A tervek szerint évi 25 millió forintot tudnak majd megtakarítani az áramszámlán. Erre szükség is van, hiszen a településnek nincsenek többletforrásaik, a megemelkedett áramszámla kifizetésére.

Parkokban és tereken

Kazincbarcikán nem tudják alkalmazni azt a módszert, hogy minden második lámpát kikapcsolnak a közvilágításból, mert a világítótestek nem kapcsolhatók ki önállóan, ugyanis bizonyos szakaszok tartoznak egy kapcsolási zónába, mondta portálunknak Klimon István, a város alpolgármestere. Így azon gondolkodnak, hogy azokon a területeken takarékoskodnak a világítással, amelyek nem számítanak fő közlekedési útvonalnak. Ilyenek lehetnek például a parkok és a játszóterek.

– Ha a Fő téri rekreációs területen is lekapcsoljuk a 30 darab led-es kandelábert, akkor havi 150-200 ezer forintot tudunk megspórolni. Összességében azonban, havonta 400-500 ezer forintos megtakarítást jelenthet, ha a parkok és játszóterek világítását is megszüntetjük – vázolta a helyzetet az alpolgármester, hozzátéve: egyelőre a korábbi szerződés alapján fizetnek az áramért a szolgáltatónak.

Marad a fény

Cigándon azonban nem spórolnak a közvilágításon, jelezte porálunknak OIáh Krisztián polgármester.

– Sok mindent mérlegeltünk, és arra jutottunk, hogy a jövőben is ugyanúgy működtetjük az utcai világítást, mint eddig. Azért döntöttünk így, mert így garantált a közbiztonság a településen. Ötvennégy kamera működik a közterületeken, amihez fény is kell. Kiszámoltuk, hogy ha kiiktatnánk minden második lámpát, annak költsége annyi lenne, hogy semmit sem spórolnánk. Szerencsére led-es égőink vannak az egész városban, 5-6 éve cseréltük őket pályázati pénzből – sorolta Oláh Krisztián.