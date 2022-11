"Adventi villamosa az energiaválság ellenére is lesz Miskolcnak. Reméljük, az idén is büszkék lehetünk rá, és reméljük, idén is Európa legszebbje lesz a legendás miskolci villamos" - jelentette be Veres Pál polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejelentése mindenképpen megnyugtató, hiszen nemrég kiderült, hogy ünnepi díszkivilágítása idén nem lesz Miskolcnak, erre pedig rátromfolt az, hogy a hétvégén kiderült, nem jár majd az ünnepi időszak alatt a gyermekek és felnőttek körében is igen nagy népszerűségnek örvendő Mikulásvonat.

Borúlátó bejelentés

Az ünnepért aggódás gyökere az október 20-i rendkívüli közgyűlés elé terjesztett, az energiaválság miatti miskolci megszorításokat tartalmazó anyag egyik mondatáig vezet vissza, amely így szól: "A város idén nem rendeli meg az adventi időszakban az ünnepi díszkivilágítást és minden olyan területen igyekszik megtakarítást elérni, ahol csak lehetséges."

Ismert, általunk is több alkalommal taglalt dolog jövőre csak a kötelező önkormányzati feladatok (bölcsőde, óvoda, egészségügy stb.) ellátásának energiaigénye 17,5 milliárd forintba fog kerülni a város számára, amely összeg nagyságrenddel nagyobb a jelenleginél.

Európa legszebbje volt ötször

A díszkivilágítással kapcsolatos döntés szülte az az adventi villamos miatti aggódást.

Tudniillik, az utóbbi években az adventi időszak megszokott eleme volt az adventi villamos. Mint ismert, az MVK Zrt. készíti és üzemelteti évről-évre az adventi villamost, amely tavaly már tizedik alkalommal indult az útjára. Tavaly mézeskalács házikót formált a szerelvény a jubileum tiszteletére.

Sokan emlékeznek, hogy Miskolc első adventi villamosa 2012-ben gördült ki a sínekre. Akkor egy piros Tátra villamost díszítettek fel, piros dekorációban közlekedett. És így ment ez az elkövetkező esztendőkben, a dekorációt készítők kreativitása - nem túlzás - nem ismert határokat.

A 2017-es adventi villamos hatalmas siker volt. Ekkor lett először Európa legszebb villamosa a miskolci. A címet már - a tavalyival együtt - ötször nyerte el Miskolc a MHD86 nevű cseh portál versenyében, amelyben tehát rendszeresen Európa legszebb adventi villamosát keresik. A tavalyi szavazáson 11 ország 22 villamosát megelőzve nyerte el a címet a miskolci járgány.