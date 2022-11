Folytatódik Kazincbarcia herbolyai városrészben a szanálásra ítélt ingatlanok bontása, hogy a terület újra használhatóvá váljon, és szebb, méltóbb napokat is megélhessen, mint annak idején, fénykorában. Egy épületet már elbontott az önkormányzat, most egy újabb került sorra, és a harmadiknak is közeledik az ideje – tudatta Kazincbarcika Önkormányzata.

A szociális városrész-rehabilitáció keretében a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ itt létrehozott új telephelyén egy ideje mosoda működik, amit a helyiek használhatnak. Az önkormányzat együttműködő partnerei, a Szalézi Rend és az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjai felzárkóztató foglalkozásokat tartanak az itt élő gyerekeknek, a helyszínen működő oktatási központ pedig segíti az emberek munkában való helytállását.