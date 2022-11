Második alkalommal rendezték meg a hétvégén a Kistokaji Halloween Szellemjárást. Annyira sikeres volt már az első is, amelyet tavaly szerveztek meg, hogy egyértelmű volt a folytatás – mondta Bernáth József, Kistokaj polgármestere. Idén azonban kibővített helyszínnel – a tó parton - és még több attrakcióval készültek a rendezvényre. A siker nem is maradt el, várakozáson felőli volt az érdeklődés. Bár senki sem számolta meg pontosan, de megközelítőleg 1200 ember lehetett a különleges programon – tette hozzá a polgármester. Habár eredetileg Kistokaj lakóinak hirdették meg a Halloween Szellemjárást, nagyon sokan érkeztek Miskolcról és már szomszédos településekről is. Ez nem okozott problémát, mindenkit szeretettel, és enni-innivalóval fogadtak. A felnőtteket zsíros kenyérrel és forralt borral, a gyermekeket teával és süteménnyel várta az önkormányzat. Mindenből a vártnál sokkal több fogyott, de minden vendégnek jutott belőle – tudatta Bernáth József.

Nemcsak a gyermekek, se sok felnőtt is rémisztő jelmezben jelent meg a helyszínen. A jelmezeket zsűrizték, de volt múmiatekerő verseny és cukorka keresés is. A vendégek pedig értékelhették a dekorációt és kifaragott töklámpásokat, ahol a szavazatért csoki járt a család legkisebb tagjainak. A tűzzsonglőrök bemutatója is a színpadhoz vonzotta a rengeteg látogatót – emelte ki a polgármester. Elmondta továbbá, hogy az ötlettől a megvalósításig a polgármesteri hivatal dolgozóinak összefogása és önkéntes munkája hozta létre a rendezvényt. Viszont a helyiek kreativitása megkoronázta, csak egy példát kiragadva hozzáfűzte: egyszer csak a tó felől megérkezett egy kalózhajó, a fedélzetén kalózokkal, mindenkinek nagy meglepetést okozva, de a lehető legvidámabb értelemben.