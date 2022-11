A borra fókuszálnak. Ám nem mindenkinek adatott meg a szőlőtermelés lehetősége, szükség van olyan rendezvényekre, amelyek erősítik a közösséget, ahol találkozhatnak egymással az emberek. Számos jó program szolgálja ezt a célt, legyen az önkormányzati, vagy civil kezdeményezés. Az utóbbiakat a Nagy Mádi Sütiverseny is fémjelzi.

- Az első, tavalyi megmérettetésre a vártnál is többen adták le nevezésüket – sorolta Dubóczki Dorina a program főszervezője –, és talán nem is a verseny volt a lényeges, inkább az, hogy együtt legyünk. Nyilván a sütemény adta meg az alaphangulatot. Lehetett kóstolni. A hölgyek recepteket cseréltek. Mindenkinek akadt valamilyen témája, amiről el lehetett beszélgetni. Ennek apropóján alakult az interneten a mádi süti csoport, ami tovább generálta a közösséget és vonta be azon embereket, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak a versenyről a tavalyi esztendőben – mondta a főszervező. A program időpontjának egyébként nem volt különösebb apropója, úgy időzítették, hogy az bőven a szőlő betakarítás időszaka utánra essék, amikor már van idő a fellélegzésre.

Tény, hogy a meghirdetett novemberi eseményre egymás után érkeztek az elsősorban mádi hölgyek keze munkáját dicsérő édességek. Nem egy esetben olyan sütemény, olyan ízvilág került a bírálók elé, amely addig talán a világon nem létezett sem formáját, sem alapanyagait illetően. Egyszóval nem voltak könnyű helyzetben az ítészek, pláne úgy nem, hogy négy - torták, mentes desszertek, édes apró sütemények, édes szelet sütemények – kategóriában kellett dönteniük.

Dubóczki Dorinának már most van elképzelése a jövőt illetően.

– Szeretném meghirdetni a „Hegyalja Desszertje” elnevezésű versenyt, ami megszólítaná a Tokaj-Hegyalja huszonhét településén élő embereket, vagy éppen azokat, akik nem itt élnek, de érdeklődnek a pátria iránt. Persze a nevezőknek majd szem előtt kell tartaniuk a bort. Mégiscsak Mádon vagyunk! Nyílván még nincs kidolgozva a konkrét tematika. De ki lesz. Reményeim szerint egy új turisztikai attrakció központja lehet településünk – fogalmazott a főszervező.

A legjobbnak ítélt sütemények készítői értékes tárgyjutalomban részesültek, és hogy meddig voltak tulajdonosok? Nem sokáig, mert a kóstolások után egyetlen morzsa nem maradt a süteményekből.