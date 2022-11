A könyvet Pastrovics Aladár írta Varga P. Aladár néven. A könyvbemutató november 24-én (egy csütörtöki nap) délután 4 órától lesz a II. Rákóczi ferenc Megyei és Városi könyvtárban. A labdarúgó krónikáról nemrégiben írt is lapunk. Pastrovics Aladár (civilben a Zrinyi gimnázium tanára) 521 oldalon, 120 képpel illusztrálva írta meg az 1910-ben alakult sportegyesület történetét, amely egyben Miskolc hajdani sportéletéről is szól. A szerző nagyapja és édesapja is híres focisták voltak. Pastrovics Aladár úgy fogalmazott, egyfajta adósságként született a kötet a felmenői felé.