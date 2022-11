A rendőrség bemutatója után a gyerekek felpróbálhatták, kipróbálhatták a kommandósok által használt eszközöket.

Emberközeli hatóság

A gyerekek, akik részt vettek a programon, a gyermek rehabilitációs osztály kis betegei. Az életükben az otthontól való távollét miatt nagy monotonitás van, hiszen a napok egyformán telnek – mondta dr. Révész János, a megyei kórház főigazgatója. Ezek a rendezvények kiválóan alkalmasak arra, hogy megszínesítsék a napokat. A rendőrök megjelenésében, fellépésében határozottság van, ami az embereket távolságtartásra készteti. De ebben az esetben egy másik oldalukat ismerhetik meg a gyerekek: a sokkal emberközelibbet. Ha ezek a találkozók rendszeresek, az eredményezheti azt is, hogy talán felnőtt állampolgárként jobb lesz az együttműködésük és növekszik a hatóságok iránti bizalmuk. Szeretnék az együttműködést rendszeressé tenni, a következő alkalom december 2-án lesz, akkor két kutyust is hoz a rendőrség a gyerekeknek – tudatta a főigazgató.

Jól indult a kapcsolat

Legutóbb egy hónappal ezelőtt jártak a gyermekegészségügyi központban kezelt gyermekeknél, akkor olyan siker volt a találkozás, hogy újra elvállalták a bemutatót. Ezúttal azonban újabb meglepetést is hoztak, a Tappancs hangok zenekar játszott el néhány számot a kicsiknek. Az együttes énekese Horváth Richárd rendőrzászlós, a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársa, aki írt egy dalt „Kék a vérem” címmel, ez is elhangzott a mini koncerten. Egy-egy ilyen program olyan muníciót ad két-három hétre is akár, ami segíti a gyermekek gyógyulását, elsősorban ezért álltunk az ügy mellé – tette hozzá a sajtószóvivő, Dobi Tamás.

Fontos a társadalmi szerepvállalás

Kifejezetten toborzó dalnak indult és a rendőrség életét láttatja a „Kék a vérem” című alkotás, amihez már videóklip is készült – emelte ki Horváth Richárd rendőrzászlós. Azt hangsúlyozza, hogy jó döntés csatlakozni a rendőrség kötelékéhez, mert kiváló csapat és közösség, amiben soha nincs egyedül az ember. A rendőrzászlós hozzátette: kifejezetten szívügye a gyermekek segítése és szívesen elviszi a zenét mindenhová, ahol jó szolgálatot tehet vele és mosolyt csalhat az arcokra, ezért nem volt kérdés, hogy igent mond a felkérésre.