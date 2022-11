Az Érik a szőlő népdalt játssza az új útburkolat a 37-esen, amelyet hétfőn adtak át. Olyan bordázat van ugyanis az aszfalton, amelyen 80 kilométer/órás sebességgel áthaladva játssza a dallamot az úttest és a gumiabroncs súrlódása. Ha gyorsabban vagy ennél lassabban megyünk, akkor nem lesz tökéletes, vagy torz lesz a dallam. Hétfő délelőtt tartották a sajtótájékoztatót a 37. számú főút, Gesztely és Szerencs közötti 19 kilométeres szakaszának kétszer két sávra bővítésével kapcsolatban. A projekt újabb mérföldkőhöz érkezett el, hiszen annak részeként épült meg a 19+300-19+813 kilométer szelvények között az említett „Érik a szőlő” zenélő útburkolat. November 28-tól, azaz hétfőtől az újharangodi és bekecsi csomópontok között megnyitották a forgalom számára a főút jobb, illetve a bal pályájának mindkét sávját mintegy 10 kilométeres szakaszon, de több újdonságot is tartogat az útszakasz többek között okoskörforgót és sodronykorlátot.

Már majdnem kész

„Visszatekintve az elmúlt időszakra azt láthatjuk, hogy elkészült a főút keresztszelvénye, a korlátok és szinte minden, ami a beruházást illeti - mondta Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. útfejlesztési igazgatója, aki egyben ismertette az útszakasz műszaki adottságait is. Hozzátette: a teljes befejezés 2023 áprilisára várható, de december 9-től már a teljes szakasz használható lesz. „Az ütemtervnek megfelelően haladt a kivitelezés, de még hófogókerítéseket is kiépítenek a szakaszon” – tette hozzá. 80 kilométeres sebességgel a mai napon megnyílik a Bekecs és újharangodi csomópontok között a formalom számára az út.

Fotós: Ádám János

A következő 100 évre vonatkozóan fontos ez a beruházás, mondta Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője. „Húsz évet küzdöttünk azért, hogy most ezen a 19 kilométeren december kilenctől a teljes szakaszt lehessen négy sávon használni -hangsúlyozta. „A projekt nagy lehetőség ad a vidékeken élők számára, és fontos stratégia célokat is szolgál majd a jövőben” – mondta Koncz Zsófia. Arra is rámutatott: egy nagyon balesetveszélyes útszakasz volt korábban a 37-es főút ezen szakasza.