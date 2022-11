A kormányzati támogatásból megvalósuló beruházás egy csoportos bölcsőde, 14 kisgyermek gondozását teszi lehetővé. Szükség is volt rá, hiszen sok a kisgyermekes család, illetve a nevelőszülő a településen - tudatta a polgármester. Hozzátette: hamarosan újabb bővítésre lesz szükség, mert már most, elindulásakor is teltházas az intézmény.