Egy orosz turista arról számolt be az orosz TourDom nevű portálnak, hogy november 20-án este hirtelen el kellett hagyniuk egy miskolci szállodát, ahol szobát béreltek. A hír a Népszava közvetítésével került a magyar sajtóba. A debreceni orosz főkonzulátus Telegram-üzenetét idézték: „a szálloda ukrán tulajdonosa arra utasította a személyzetet, hogy ne fogadjanak orosz útlevéllel rendelkező turistákat, és azoknak, akik már bejelentkeztek, el kell hagyniuk a szobákat. Egyúttal egy közeli szállodában szobát ajánlott az oroszoknak.” A lap arról is beszámolt, hogy „a debreceni orosz főkonzulátus tájékoztatásában arról is írt, hogy felvették a kapcsolatot a miskolci polgármesteri hivatallal. Emellett hivatalos tájékoztatást küldtek az érintett szállodának, hogy adjanak magyarázatot az eset körülményeire. Bejegyzésüket azzal zárták, hogy továbbra is gyors, érdemi segítséget kívánnak nyújtani az ilyen helyzetekben” – olvashattuk.

A miskolci önkormányzatnál tudakozódtunk a debreceni orosz főkonzulátus megkeresésével és az önkormányzat álláspontjával kapcsolatban. Válaszukban általánosságban hangsúlyozzák, hogy Miskolc elítél mindenfajta megkülönböztetést és diszkriminációt.

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata szomorúan értesült a hírről, amely szerint az egyik miskolci szállodában szobájuk elhagyására szólítottak fel két orosz turistát. A történtek okairól és miértjeiről nem rendelkezünk pontos információval, így a konkrét eseményt nem kívánjuk kommentálni. Azonban fontosnak tartjuk kihangsúlyozni: Miskolc közismerten befogadó, vendégszerető város, és Miskolc városvezetése elítél minden etnikai, vallási, politikai vagy származási, nemzetiségi alapon történő megkülönböztetést és diszkriminációt” – írják. Arra nem tért ki a miskolci városháza, hogy az orosz konzulátus érdeklődésére nyomán tovább tájékozódnak-e.

Az eset tisztázása érdekében szerkesztőségünk megkereste az érintett hotel igazgatóságát is. Kérdéseinkre eddig nem kaptunk választ. Amint megérkezik a válasz, frissítjük cikkünket.