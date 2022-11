A szeptemberben indult filmnapok idén utazó fesztivállá alakult át. Az országos kezdeményezéshez a CINE-MIS Nonprofit Kft. által üzemeltetett mozitermek idén is csatlakoztak. A programban szereplő négy film egyesével járja be az országot: a nézők minden hónapban egy-egy alkotást láthatnak, akár hónapokkal az országos mozibemutató előtt. A fesztiválhoz kapcsolódó vetítésekhez a legtöbb helyszínen, így Miskolcon a Művészetek Háza Béke Termében is társul a vetítést követően egy beszélgetés. Ezúttal is a legnagyobb nemzetközi filmfesztiválok címeiből állt össze a program.

A XI. Mozinet Filmnapok következő vetítése tehát november 4-én, (pénteken, azaz holnap) délután 5 órától lesz: A titokzatos nő (Heojil kyolshim)feliratos dél-koreai krimi, misztikus film, amely 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A film rendezője: Park Chan-wook.

A filmről röviden: Hae-jun nyomozó egy mélybe zuhant sziklamászó ügyén dolgozik. Az eset felgöngyölítése során megismerkedik a titokzatos és vonzó özveggyel, Seo-rae-val. A kihallgatások alatt egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és Hae-jun az ösztönei helyett egyre inkább az érzéseire hallgat, átlépve a szakmai határokon. Egy évvel az ügy lezárása után ismét keresztezik egymást az útjaik, és a detektívnek a megoldatlan bűnügy mellett saját elfojtott érzéseivel is szembe kell néznie.

Park Chan-wook, az Oldboy és A szobalány alkotója a legújabb filmjében szenvedéllyel és intrikákkal teli rejtélyhez invitál. A titokzatos nő-ért a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb rendezőnek járó elismerést kapta.