A tájékoztatón részt vett Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő, dr. Üveges István, Arnót polgármestere, Pásztor Erik, Felsőzsolca alpolgármestere, Szilágyi László, Alsózsolca polgármestere, valamint Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere.

Csöbör Katalin a sajtótájékoztató elején bejelentette 70 millió forintos támogatást kapott a Kemény Dénes Uszoda energiaköltségeinek fedezésére. Ebből is látszik, hogy a kormány minden lehetőséget megragad, hogy az önkormányzatokat, köztük a miskolci önkormányzatot meg tudja segíteni - hangsúlyozta a képviselő.

Brüsszel nagyot hibázott

– Mostanra mindannyian tisztán láthatjuk, hogy Brüsszel nagyot hibázott a szankciós politikával, azt ígérték, hogy a szankciók tönkreteszik Oroszországot és véget vetnek a háborúnak. Az Európai Tanács felrúgta a korábbi versailles-i megállapodást, amely rögzítette, hogy minden tagállam saját maga dönthet az energiabeszerzésekről. Ma már világosan látszik, hogy a szankciók nem érték el céljukat, nem vetettek véget a háborúnak. Ugyanakkor a szankciós politika súlyos következményei egyarán érintik az energia- és élelmiszerárakat, és ugyanúgy sújtják a családokat, az önkormányzatokat, az országot, és egész Európát is. Nem engedhetjük, hogy az elhibázott szankciók tönkretegyenek bennünket! - hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő.

Folytatta: Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke nemrégiben elindított egy kezdeményezést, amelyben arra kérte a magyarországi települések polgármestereit, hogy aláírásukkal támogassák a brüsszeli szankciókat elítélő és a béke megteremtését célzó, az Európai Bizottság elnökének címzett levelét.

– Választókerületem települései – Miskolc kivételével – valamennyien csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen mindannyian úgy véljük, hogy az Európai Bizottságnak változtatnia kell a nemzeti gazdaságokat recesszióba taszító politikán, és meg kell szüntetni az európai, köztük a magyar embereket sújtó szankciókat! - emelte ki. Ezúton is kérem Veres Pál polgármestert, hogy csatlakozzunk mi is a kezdeményezéshez, hiszen a miskolciak számára is létfontosságú a szankciók eltörlése, a béke megteremtése - jelezte Csöbör Katalin.

Dr. Üveges István, Arnót polgármestere saját példájukon keresztül mutatta be milyen nehézségeket jelent a település számára a megnövekedett rezsiköltségek kigazdálkodása és milyen intézkedések segítségével igyekeznek hátrányos helyzetű településként is talpon maradni.

Fotós: Ádám János

Csatlakozzon Miskolc is!

A sajtótájékoztatón portálunk kérdésére Csöbör Katalin elmondta:

– Tegnap keresett meg e-mailben Miskolc alpolgármestere, Varga Andrea Klára, és a segítségemet kérte a Salkaházi Sára Programmal kapcsolatban. Ő és a Velünk a Város frakció tagjai segítséget kértek tőlem és a kormánytól, miközben párttársaik, uniós képviselőik, előszeretettel vesznek részt a Magyarország ellen indított koncepciós eljárásokban. Egy olyan időszakban, amikor az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika egyébként is gazdasági válságot idézett elő egész Európában. Javaslom tehát, hogy mindenek előtt kérjék meg Dobrev Klárát és párttársaikat, hogy a magyar emberek érdekeit szolgálják, és ne azon fáradozzanak, hogy megfosszák honfitársaikat azoktól az uniós forrásoktól, amelyek járnak nekik. Első körben javaslom a miskolci városvezetésnek, hogy csatlakozzanak Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke nemrégiben elindított kezdeményezéséhez és írják alá a támogatói levelet. Választókerületem települései közül egyedül Miskolc nem tette ezt meg idáig. Ha ezt megtették, akkor egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy meg tudjuk menteni a Salkaházi Sára Programot - fogalmazta meg a képviselő.

Elvették a juttatást

A Salkaházi Sára Program a nyugdíjas generációk közösségért végzett munkáját és szorgalmát ismeri el. Az elismerés évente egyszer készpénz támogatás kifizetését, az év közben pedig folyamatos, ingyenes kulturális programok biztosítását jelenti. A miskolci önkormányzati képviselők azonban legutóbbi közgyűlési ülésükön úgy döntöttek, az idén forrás hiányában nem fizetik ki az összeget. A Salkaházi Program megmentése érdekében a város vezetői közös levelükben a miskolci országgyűlési képviselőkhöz fordultak, hogy ők is lobbizzanak a program kifizetéséhez szükséges pénz előteremtése (ez mintegy 460 millió forint) érdekében.