– Ami ezen felül megmarad, azt a megyei kórház detoxikáló részlegébe juttatjuk el, illetve Szikszóra a Pillangó Biztos Kezdet Gyerekházba. A fölösleges ruhadarabokat pedig elszállítjuk a Metro áruház egyik ruhakonténerébe.

Vendégbabák világnapja

Az egyesület gyermek- és anyaközpontú programokat szervez leginkább várandós és gyermekes anyáknak.

– Egyesületünket közel tizenöt éve kis gyermekes édesanyák alapítottak. A tagság a Waldorf-iskolák Születés Hete kezdeményezés körül kialakult csoportból jött létre. A célunk az, hogy ápoljuk közösségünket, ahová az anyukák várandósan, kisebb és kicsit nagyobb gyermekkel is eljöhetnek. Mindenki hozzáadja a csapathoz a saját érdeklődését, kreativitását. A Bükki Dúlakör is ebből az egyesületből nőtt ki. A dúlák azok, akik a nőket várandósságuk és vajúdásuk időszakában lelkileg támogatják. A hét minden napján vannak programjaink, és havonta egyszer tematikus napot is tartunk. A mai nap (október 15.) például a meg nem született vendégbabák világnapja, azoké a gyermekeké, akikkel több hetesen elvetélt az édesanyjuk. A gyászoló anyukák, párok számára fogunk összeállítani egy programot november 18-19-ére, péntekre és szombatra, ahová a gyászfeldolgozásban segítő szakembereket hívunk meg. November 17-én pedig a koraszülöttek világnapja lesz, amikor a Bükki Dúlakörrel közösen tervezünk klubdélelőttöt és pszichológust, szoptatási tanácsadót is bevonunk. Vendégünk lesz a most épülő Angyal park megálmodója is. A közösségi parkot a mai miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Ház, az egykori Bárczay Kúria mögötti elhagyott területre tervezik, és a meg nem született gyermekeknek állít majd emléket – foglalta össze Szalontainé Kovách Réka.

Kincskeresésére indultak

Az egyik ruhák között válogató hölggyel is elbeszélgettünk.

– A barátnőm baráti kapcsolatot ápol az egyesülettel. Pedagógus, és az osztályában a szülők szóltak, hogy ma ruhabörzét tartanak, így értesültem róla. Fantasztikus lehetőség mindaz, amit az egyesület biztosít a kisgyermekes nők számára, bár én már túl vagyok ezen a korszakon – fejtette ki Ádám Anetta. – Mára inkább csajos, beszélgetős, ruhavadászatos délelőttöt terveztünk. Itt állnak mellettünk nagy halomban a kibányászott ruhák. Egyébként ritkán van időm rá, hogy turkálóba menjek, de nagyon kedvelem. Jó érzés, hogy olyasmit hasznosíthatok, amit amúgy kidobnánk, és ezzel a fenntarthatósághoz is hozzájárulok. Másrészt tényleg olyan, mintha kincskeresésre indulnánk. Ez mindig izgalmas dolog, ráadásul hangulatos női társas tevékenység. Ma a jótékonysági cél is egy plusz motivációt adott ehhez.