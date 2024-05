Veres Pál leköszönő polgármester hangsúlyozta, hogy "Ami jó, folytatni kell, ami érték, meg kell őrizni amit javítanivaló, azt ki kell javítani. Olyan várost szeretnék, ahol nem az a fontos, ki kezdett el egy programot, hanem az, hogy a program hasznos-e a város számára."

A város díszpolgárai

Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet kapott a közgyűlés döntése alapján Fedor Vilmos, aki - a méltatás szerint - Miskolc kulturális életének meghatározó szervezője, építője, a város múltjának kutatója. Alapítója a Miskolci Kocsonyafesztiválnak – ami egy, az édesanyjától hallott régi miskolci legenda felélesztése –, valamint meghatározó szerepe volt a Bartók+ Nemzetközi Operafesztivál és a CineFest létrejöttében. Országgyűlési képviselőként és alpolgármesterként is arra törekedett, hogy szülővárosa kulturális értékeit ismertté tegye a város határain kívül is.

Élete egyik legizgalmasabb vállalásának tartja ma is a „Miskolc Európa Kulturális Fővárosa” pályázatának elkészítését, mely feltette Miskolcot Európa kulturális térképére. Ennek eredményeként 2008-ban a város elnyerte a Kultúra Magyar Városa címet. A kultúra várost épít, szólt a szlogen: csapatával kidolgozta a kulturális alapú városfejlesztés egy lehetséges hazai gyakorlatát, melyet több város átvett azután.

Miskolci gyökerek

A másik díszpolgári címet Kevin Macdonald érdemelte ki, aki Skóciában született 1967-ben Oscar-díjas hollywoodi sztárrendező. Készített többek között filmet Peléről, Whitney Houstonról és a müncheni olimpián meggyilkolt izraeli olimpikonokról is. Dolgozott együtt Ridley Scott-tal, Martin Scorsesével, Russell Crowe-val, Ben Affleckkel és Jude Law-val is. Kevin nagyapja a miskolci származású Pressburger Imre, az egyetemes filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja. Életműve kiemelkedő forgatókönyvíróként, rendezőként és producerként egyaránt őrizte magyarságát.

Kevin Macdonald sokat tett azért, hogy nagyapja ne merüljön végleg feledésbe: forgatott róla például – részben Miskolcon – Making an English­man címen dokumentumfilmet. Miskolc önkormányzata és a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közösen emléktáblát állított Pressburger Imre szülőházának falán, amit 2009-ben Kevin Macdonalddal közösen avatott fel. Mesterkurzust vezetett a CineFesten, és ettől az évtől a fesztivál fődíját Pressburger Imre-díjnak nevezték el. Miskolci nagyapjáról életrajzi könyvet is írt Egy forgatókönyvíró élete és halála címmel, amit 1995-ben az év filmes könyvének választottak Nagy-Britanniában. A könyv nemrég jelent meg magyarul. Kevin Macdonald magyar származását is ápolja: 2023-ban megkapta a magyar állampolgárságot a brit mellé, a BAFTA-díjas producer testvérével, Andrew-val együtt.

Miskolc város idei kitüntetettjei

Miskolc Város Díszpolgára kitüntetett cím

Fedor Vilmos Kevin Macdonald

Pro Urbe kitüntető cím

Dr. Karosi Tamás Kerényi László Dr. Török Lajos

Gálffy Ignác-életműdíj

Kletz László Lajos

Herman Ottó tudományos díj

Prof. Dr. Dobos Endre

Szemere Bertalan közéleti díj

Dr. Tóth Arnold

Szabó Lőrinc irodalmi díj

Hajnal József

Kondor Béla képzőművészeti díj

Horváth Kinga Eszter

Reményi Ede zenei díj

Báthori László

Déryné színházi díj

Lajos András

Miskolc Város Építészeti Alkotói díj

Szász Csaba

Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj

Prof. dr. Prugberger Tamás

Benkő Sámuel-díj

Dr. Fehér Annamária Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella

Pedagógiai díj

Balázs Tímea Balga Tiborné Tóth György Tibor

„Miskolc Város Turizmusáért” díj

Miskolci Adventi Villamos – megálmodóinak, megalkotóinak – csapata MVK Zrt., Gadnai-Bodnár Éva operatív igazgató

„Az év sportolója” díj

Tóth Anna Sáfrány Péter Marcell DVTK Hun-Therm, női kosárlabdacsapat, Szabó István technikai vezető, Szabó Tamás ügyvezető

„Miskolc Város Sportjáért” díj

Nagy Béla (posztumusz) Kertesi-Nagy Ramóna

„A Civilek Támogatásáért” díj

Osváth Tibor Ferenc

„Az Év Civil Szervezete” díj

Görömbölyi Kulturális Egyesület Mezővári Attila elnök

Pro Minoritate díj

Dr. Lange László

Nívódíj

Állatok Együttes, dr. Almássy Sándor zenekarvezető Dulibán Lászlóné Kertész Béla Körtvélyesi Rita Nádaski Attila Vanczák Zoltán Ferenc Vihula Mihajlo Virágné Kaló Ágnes

Az Egyetemért – A Városért díj

Dr. Kiss-Tóth Emőke

Bokik, dr. Szentpáli István kamarai díj