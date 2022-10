A legtöbb tudományos kutatás alapján a Föld klímájának jelenlegi változását – mely alapvetően természetes folyamat is-, jelentős mértékben az emberi tevékenységek során kibocsátott üvegházhatású gázok okozzák. A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma a lakosságot és ezen belül az iskolás korosztályt is érinti, ezért egy projekt keretében 2022 őszén fotó és plakát készítő pályázatot írt ki a Zöld Kapcsolat Egyesület, melyre a nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai is pályáztak.

A fotópályázat nyertesei:

1. Hortobágyi Róza

2. Komoróczki Liliána

3. Tóth Dorina

A plakátkészítő pályázat nyertesei:

1. Pásztor Jázmin

2. Jenei Dalma

3. Urbán Emília

A zsűri figyelembe vette a témaválasztás eredetiségét, fókuszát, komplexitását és a helyi kérdések, problémák vonatkozásainak megjelenítését. A munkákból az iskolában kiállítást nyitottak, melyet októberben tekinthetnek meg a látogatók.