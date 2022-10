Az általa elnyert Best Fine Wine Producer in Europe díj a szakma elismerése, míg a Hall of Fame díj a legtöbb szavazatot kapott termelő díja. Szepsy István harminc éve a legjobb minőségű szőlőt termeli a legjobb tokaji dűlőkben. A magasan fekvő, köves talajú, meredek lejtőjű dűlőkön átlagosan 40 éves szőlőtőkékkel dolgozik, és ezekből készíti dűlő-, és parcellaszelektált, egyedülálló furmintjait száraz és édes iskolázásban.