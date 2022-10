„Nem tudni, meddig tart az örök barátság azon sportolók között, akik egy-két évtizeddel ezelőtt voltak tagjai a Szerencs Városi Sportegyesület kosárlabda szakosztályának, vagy éppen a Bocskai István Gimnázium csapatának. De az tény: az egykori tagokat megmagyarázhatatlan kapocs köti össze a mai napig. Az élet ugyan szétszórta, ám a sportág a mai napig összeköti őket. Nem véletlen, hogy az év egy napján alkalmat találnak a találkozásra egy meccs erejéig, felidézendő az egykori mérkőzések, a cselek, egyáltalán a játék hangulata.

Kiss Ádám humorista és Kun Dávid a szombati szerencsi mérkőzésen

- A „Szerencs Forever” gondolata már jó régen formálódott bennem, de valahogy mindig mellékvágányra csúszott. Négy évvel ezelőtt azonban eljött a pillanat, amikor azt mondtam, elég a tervezgetésből – sorolja Kun Dávid a sportdélután főszervezője. – Akkoriban az Amerikai Egyesült Államokban éltem, de tartottam a kapcsolatot az itthoni kosaras barátaimmal is. Nem csak bennem, de másokban is felmerült a gondolat, nagyon jó lenne legalább csak egyszer összehozni a társaságot egy kosármeccs erejéig. Felvállaltam a szervezést, akkoriban még csak gondolni sem mertem, hogy első randink hagyományteremtő lesz. Az lett. Ez a negyedik találkozónk, jó megveregetni egymás vállát, egy kicsit beszippantani a gimnázium tornatermének levegőjét, ilyenkor tinédzserkori emlékek törnek fel, egyszóval jó együtt nem csak a meccsen, de az azt követő néhány órában is.

A szerencsi, illetve a városból elszármazott kosarasok szombati találkozóján nem volt nagy durranás, a játékosok két csapatot alkottak. Lehet mondani, Szerencs mérkőzött Szerencs ellen és bár ismerték talán egymás gondolatát is a játékot illetően, be-becsúszott egy-egy olyan trükk, csel, ami súrolta a profi szint határát.

"Szerencs Forever" - a küzdő felek | Fotós: SFL

– Az esemény nem csak a mi számunkra fontos – mondja a főszervező – de most már olyanok számára is, akiknek semmilyen kötődésük nincs a városhoz, mégis tiszteletüket teszik az eseményen. Erősen foglalkoztat a gondolat, hogy bővítsük a meccsek számát egy kisebb bajnoksággal, több korcsoport bevonásával, jövőre, az ötödik találkozó talán már ilyen lesz.