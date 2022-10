Már 40 éve működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházban a Gyermekrehabilitációs Osztály, amely már a GYEK megépülése után nem sokkal, a megalakulása pillanatában is egyedülállónak számított az országban. Négy évtizeddel ezelőtti felszereltsége is meghaladta a maga korát, ugyanis a kezdetektől fogva rendelkezett uszodával, tornatermekkel, konduktív fejlesztő helyiségekkel és komplex fizikoterápiával, emellett a kor nagy gyerekgyógyász szakembereinek tudásával segítette a kis betegek gyógyulását.

Az elmúlt évtizedekben is folyamatos szakmai fejlődés jellemezte az intézményt.

- Ez idő alatt a gyerekgyógyászat szinte minden betegségtípusával találkoztunk már, van terápiánk, van kapacitásunk, és minimális előjegyzési idővel dolgozunk - nyilatkozta szerkesztőségünknek dr. Zahuczky Katalin, a Gyermekegészségügyi Központ Gyermekrehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa.

Szakmai tapasztalat

- A gyermekgyógyászat teljes profilját el tudjuk látni: van gyógytornászunk, szomatopedagógusunk, konduktorunk, masszőrünk, fizikoterápiával foglalkozó szakemberünk, gyógypedagógusunk, fejlesztőpedagógusunk, logopédusunk, és még sorolhatnám – emelte ki. Az intézményben elérhető az úgynevezett neurofeedback terápia is, vagy másik nevén EEG-biofeedback tréning, amely az egyik legmodernebb tanulási rendszernek számít napjainkban, és az agy működésének szabályozásán keresztül fejti ki tartós hatását.

A negyven évvel ezelőtti építése az osztálynak

Fotós: Megyei Kórház

Dr. Zahuczky Katalin szerint a rehabilitáció merőben más, mint egy akut ellátás.

- Eleve egy hosszabb kórházi kezelés, vagy egy tartósabb betegség, illetve állapot után kerülnek hozzánk a gyerekek. Vagyis akkor érkeznek már, amikor megvan a diagnózis, esetleg megtörtént a baj: sokszor már túl vannak az intenzív osztályon vagy egy koraszülött osztályon eltöltött időszakon; és eleve egy megviselt család érkezik hozzánk, vagyis a teamnek szoros tagja a pszichológus is, azaz egészen másképp állunk a betegekhez.

A rehabilitáció során az orvos, az ápoló, a teljes team és a szülő is szoros kapcsolatban állnak.

- Mi és az ápolóink sem arra specializálódtunk, hogy „csak” megetetjük és tisztába tesszük a gyerekeket. Vagyis itt nemcsak egy klasszikus értelemben vett ápolás zajlik, hanem egy rehabilitációs teammunka, amelyben az ápoló is, mint rehabilitációs ápoló vesz részt; tehát alkalmazkodik a terapeuta munkájához: például ha a gyógytornász már tudja a beteget forgatni, ültetni, akkor az ápoló sem passzívan végzi el a munkáját. Teljesen másfajta szemlélettel állunk hozzá a szülőhöz is, hiszen ő mindennapos segítő és jelenlévő. Azt akarjuk elérni, hogy a lehető legnagyobb önállósággal érjen haza a gyermeke, így a szülő kompetensen részt tud venni a gyerek ellátásban és fejlesztésében, érzi, hogy rá is számítunk és neki is szeretnénk átadni a tudásunkat.

Sokféle ellátástípus

Jelenleg egy 26 ágyas fekvőbetegosztály és egy 10 fős, súlyos sérülteket ellátó részleggel működnek.

- A fekvőbeteg osztályon minden olyan betegséget kezelünk, ami rehabilitációra szorul, legyen szó belgyógyászati, pulmonológia, mozgásszervi vagy idegrendszeri betegségről. A súlyos sérültek részlegén pedig egyebek mellett a politraumatizált, égett, súlyos koponya-, vagy agysérülést szenvedett gyerekeket látunk el. A nappali ellátórészlegünkön 13 ággyal nappali kórház működik. Vagyis van fekvőbeteg részlegünk és nappali kórházunk is – foglalta össze az osztályvezető főorvos.

- Ez utóbbi egy olyan ellátási formát jelent, ahol a betegek reggel bemennek, megkapják a kezeléseiket, majd hazamennek. Ide főként azok jönnek, akik miskolciak, vagy nagyon közel laknak az intézményhez. Akiknek messzebb van a lakhelyük, azok nem tudnak mindennap hazamenni, ők a fekvőbeteg részlegen kaphatnak intenzív terápiát – mondta dr. Zahuczky Katalin.

- A betegeink nagy része neurológiai beteg, 10-ből 7 gyermeknél a születés körül történő sérülések miatt válik szükségessé a rehabilitáció. Emellett - ahogyan említettem –, súlyos sérülteket, köztük égést elszenvedett gyerekkel is foglalkozunk. Az országban két égésközpont van, egyikük a mi intézményünk – hangsúlyozta a szakember. - Ugyanígy a koponya- és az agysérültek kezelése is nálunk történik, például ha a környéken történik egy nagyobb baleset, akkor a gyermeket a mi intenzív osztályunkra hozza a mentőhelikopter, és innen kerül rehabilitációra.

Nincs megszorítás

- Országos felvevő osztályként működünk, nálunk nincs korlát – válaszolta arra a kérdésre az osztályvezető főorvos, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik nem férnek bele valamilyen oknál fogva az intézmény rehabilitációs programjába. - Például az egyik hétvégén telefonált az egyik kis páciens hozzátartozója, hogy a családban sérült gyermek született a Dunántúlon, és nem tudják, hogy hová induljanak el. A földrajzi távolságok miatt nyilván Budapesten ajánlottam nekik egy helyet, de azt is elmondtam, szeretettel várjuk akár itt is, ha a család tudja vállalni, hogy eljönnek ilyen messzire, mert van olyan kórtermünk, ahol szülővel együtt el tudjuk helyezni, és akár a Ronald Házat is igénybe tudják venni – jegyezte meg dr. Zahuczky Katalin.