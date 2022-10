Ellátogatott Encsre Park Chul-min, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete a közelmúltban. A program hivatalos találkozóval kezdődött, melyen részt vett Lee Hyun Sook követségi főmunkatárs is, az encsi önkormányzat részéről pedig Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás alpolgármester, dr. Szántó Marianna jegyző, valamint Varga Antal polgármesteri referens.

– A megbeszélésen bemutattuk a városunkat. Beszámoltunk a nagykövetnek Encs fejlesztési és befektetési terveiről, lehetőségeiről is, külön kiemelve kiváló elhelyezkedésünket. Hiszen az M30-as autópályának köszönhetően Miskolc és Kassa is 15 perc autóútra van a településtől. A beszélgetés során a koreai vendégek megkóstolták az abaúji soros laskát, ami korábban bekerült a megyei értéktárba is – idézte föl a nem mindennapi eseményt Mikola Gergely.

Azzal folytatta, hogy a nagykövet bemutatta a vendéglátóknak az összetartó és aktív, magyarországi közösségüket, valamint a dél-koreai cégek magyarországi befektetéseit, jövőbeni elképzeléseiket régiónkban, Közép-Európában.

A találkozó után a vendéglátók a városukról meséltek, majd a koreai vendégeket elvitték az Encsi Ipari Parkba, ahol bemutatták a pályázati forrásokból fejlesztendő területet is.

– Konkrét beruházási szándékról nem esett szó a találkozón, de bízom benne, hogy térségünk és városunk is felkelti a külföldi, akár a dél-koreai befektetők érdeklődését. A programot kötetlenebb hangvételű közös ebéddel zártuk, az Anyukám Mondta étteremben. Megtisztelő, hogy a Koreai Köztársaság nagykövete és munkatársa városunkba látogatott – fogalmazott a polgármester.